https://ria.ru/20220209/proekty-1771840950.html

Власти Липецкой области поддержат проекты областных ученых

Власти Липецкой области поддержат проекты областных ученых - РИА Новости, 09.02.2022

Власти Липецкой области поддержат проекты областных ученых

Администрация Липецкой области будет оказывать поддержку научным исследованиям местных ученых, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:06

2022-02-09T12:06

2022-02-09T12:06

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771842767_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_e480199ca9e53ce5a8eea62c462d6d25.jpg

ЛИПЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Администрация Липецкой области будет оказывать поддержку научным исследованиям местных ученых, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Глава региона на приёме, посвящённом Дню российской науки, вручил областные премии студентам и преподавателям, которые выполнили научные работы в сфере инноваций и нанотехнологий, чёрной металлургии, историко-культурного наследия, туризма, медицины, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии.В пресс-службе областной администрации отметили, что научные коллективы и исследователи Липецкой области активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, успешно ведут разработки на хоздоговорной основе, вносят значительный вклад в создание и развитие Липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.

https://ria.ru/20220207/tochka-1771509524.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов, общество