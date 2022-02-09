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Липецкая область
https://ria.ru/20220209/proekty-1771840950.html
Власти Липецкой области поддержат проекты областных ученых
Власти Липецкой области поддержат проекты областных ученых - РИА Новости, 09.02.2022
Власти Липецкой области поддержат проекты областных ученых
Администрация Липецкой области будет оказывать поддержку научным исследованиям местных ученых, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:06
2022-02-09T12:06
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Администрация Липецкой области будет оказывать поддержку научным исследованиям местных ученых, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Глава региона на приёме, посвящённом Дню российской науки, вручил областные премии студентам и преподавателям, которые выполнили научные работы в сфере инноваций и нанотехнологий, чёрной металлургии, историко-культурного наследия, туризма, медицины, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии.В пресс-службе областной администрации отметили, что научные коллективы и исследователи Липецкой области активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, успешно ведут разработки на хоздоговорной основе, вносят значительный вклад в создание и развитие Липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.
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липецкая область, игорь артамонов, общество
12:06 09.02.2022
 

Власти Липецкой области поддержат проекты областных ученых

© Фото : администрация Липецкой областиТоржественный прием в администрации Липецкой области, посвященный Дню российской науки
Торжественный прием в администрации Липецкой области, посвященный Дню российской науки - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Администрация Липецкой области будет оказывать поддержку научным исследованиям местных ученых, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Глава региона на приёме, посвящённом Дню российской науки, вручил областные премии студентам и преподавателям, которые выполнили научные работы в сфере инноваций и нанотехнологий, чёрной металлургии, историко-культурного наследия, туризма, медицины, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии.
"Ученые могут разрабатывать и реализовывать самые смелые проекты и воплощать в жизнь новые идеи, мы их поддержим", - сказал Игорь Артамонов, выступая на приеме. При этом, по его словам, научные труды не должны быть оторваны от действительности.
В пресс-службе областной администрации отметили, что научные коллективы и исследователи Липецкой области активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, успешно ведут разработки на хоздоговорной основе, вносят значительный вклад в создание и развитие Липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.
В Липецкой области откроются более 90 Точек роста - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста"
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбщество
 
 
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