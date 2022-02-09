https://ria.ru/20220209/press-konferentsiya-1771960903.html

Экс-спикер Рады заявил, что СБ Украины сорвала пресс-конференцию в Харькове

Экс-спикер Рады заявил, что СБ Украины сорвала пресс-конференцию в Харькове - РИА Новости, 09.02.2022

Экс-спикер Рады заявил, что СБ Украины сорвала пресс-конференцию в Харькове

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Служба безопасности страны (СБУ) сорвала его пресс-конференцию в Харькове. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:45

2022-02-09T20:45

2022-02-09T20:46

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служба безопасности украины

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КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Служба безопасности страны (СБУ) сорвала его пресс-конференцию в Харькове."Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь. Также мне стало известно, что СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать нашу пресс-конференцию. Поэтому я благодарен всем журналистам, которые сегодня все-таки пришли", - написал Разумков в своем Telegram-канале.Также депутат обратился к действующей украинской власти с призывом не тратить силы на борьбу с его командой."Мы всегда найдем возможность пообщаться с нашими единомышленниками. Если нас так боится власть, то мы идем по правильному пути. Мы их не боимся точно. У нашей команды амбициозные планы и множество задач. Мы хотим вернуть в Украину разумную политику, работающую в пользу государства и граждан", - добавил Разумков.Верховная рада Украины 7 октября 2021 года отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".

https://ria.ru/20220209/nato-1771918089.html

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в мире, харьков, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины