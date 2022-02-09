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Экс-спикер Рады заявил, что СБ Украины сорвала пресс-конференцию в Харькове
Экс-спикер Рады заявил, что СБ Украины сорвала пресс-конференцию в Харькове - РИА Новости, 09.02.2022
Экс-спикер Рады заявил, что СБ Украины сорвала пресс-конференцию в Харькове
Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Служба безопасности страны (СБУ) сорвала его пресс-конференцию в Харькове. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:45
2022-02-09T20:46
в мире
харьков
украина
верховная рада украины
служба безопасности украины
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КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Служба безопасности страны (СБУ) сорвала его пресс-конференцию в Харькове."Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь. Также мне стало известно, что СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать нашу пресс-конференцию. Поэтому я благодарен всем журналистам, которые сегодня все-таки пришли", - написал Разумков в своем Telegram-канале.Также депутат обратился к действующей украинской власти с призывом не тратить силы на борьбу с его командой."Мы всегда найдем возможность пообщаться с нашими единомышленниками. Если нас так боится власть, то мы идем по правильному пути. Мы их не боимся точно. У нашей команды амбициозные планы и множество задач. Мы хотим вернуть в Украину разумную политику, работающую в пользу государства и граждан", - добавил Разумков.Верховная рада Украины 7 октября 2021 года отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
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в мире, харьков, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины
20:45 09.02.2022 (обновлено: 20:46 09.02.2022)
 
Экс-спикер Рады заявил, что СБ Украины сорвала пресс-конференцию в Харькове

Экс-спикер Рады Разумков заявил, что СБ Украины сорвала его пресс-конференцию в Харькове

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Бывший Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
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КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Служба безопасности страны (СБУ) сорвала его пресс-конференцию в Харькове.
"Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь. Также мне стало известно, что СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать нашу пресс-конференцию. Поэтому я благодарен всем журналистам, которые сегодня все-таки пришли", - написал Разумков в своем Telegram-канале.
Также депутат обратился к действующей украинской власти с призывом не тратить силы на борьбу с его командой.
"Мы всегда найдем возможность пообщаться с нашими единомышленниками. Если нас так боится власть, то мы идем по правильному пути. Мы их не боимся точно. У нашей команды амбициозные планы и множество задач. Мы хотим вернуть в Украину разумную политику, работающую в пользу государства и граждан", - добавил Разумков.
Верховная рада Украины 7 октября 2021 года отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
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