Объявлена дата премьеры в Сети номинированной на "Оскар" ленты "Агент-крот"
Премьера докфильма "Агент-крот" о 83-летнем детективе состоится 12 февраля в Cети
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONФильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Документальный фильм Мэйти Альберди "Агент-крот" выйдет 12 февраля в Cети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.
Картина вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" в прошлом году.
В ленте рассказывают о 83-летнем чилийце по имени Серхио. Несмотря на свой возраст, он ведет активный образ жизни: интересуется технологиями, модными тенденциями, не отказывается от разных экстравагантных предложений. Одно из них – попробовать себя в роли агента под прикрытием ("крота").
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONФильм "Агент-крот"
1 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONФильм "Агент-крот"
2 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONФильм "Агент-крот"
3 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
1 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
2 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
3 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
Он начинает расследование в доме престарелых, сотрудники которого подозреваются в жестоком обращении с постояльцами.
Главные роли в картине исполнили Серхио Чами, Ромуло Айткен, Марта Оливарес, Берта Урета и другие.
"Мировая премьера фильма "Агент-крот" прошла на американском фестивале "Сандэнс" в 2020 году в секции "Мировое документальное кино". Российская премьера прошла на 43-м Московском международном кинофестивале в 2021 году в программе "Свободная мысль. Программа документального кино".