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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220209/premiere-1771884623.html
Объявлена дата премьеры в Сети номинированной на "Оскар" ленты "Агент-крот"
Объявлена дата премьеры в Сети номинированной на "Оскар" ленты "Агент-крот" - РИА Новости, 09.02.2022
Объявлена дата премьеры в Сети номинированной на "Оскар" ленты "Агент-крот"
Документальный фильм Мэйти Альберди "Агент-крот" выйдет 12 февраля в Cети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:26
2022-02-09T20:26
культура
новости культуры
кино и сериалы
оскар (премия)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Документальный фильм Мэйти Альберди "Агент-крот" выйдет 12 февраля в Cети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.Картина вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" в прошлом году.В ленте рассказывают о 83-летнем чилийце по имени Серхио. Несмотря на свой возраст, он ведет активный образ жизни: интересуется технологиями, модными тенденциями, не отказывается от разных экстравагантных предложений. Одно из них – попробовать себя в роли агента под прикрытием ("крота"). Он начинает расследование в доме престарелых, сотрудники которого подозреваются в жестоком обращении с постояльцами.Главные роли в картине исполнили Серхио Чами, Ромуло Айткен, Марта Оливарес, Берта Урета и другие."Мировая премьера фильма "Агент-крот" прошла на американском фестивале "Сандэнс" в 2020 году в секции "Мировое документальное кино". Российская премьера прошла на 43-м Московском международном кинофестивале в 2021 году в программе "Свободная мысль. Программа документального кино".
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия)
20:26 09.02.2022
 
Объявлена дата премьеры в Сети номинированной на "Оскар" ленты "Агент-крот"

Премьера докфильма "Агент-крот" о 83-летнем детективе состоится 12 февраля в Cети

© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONФильм "Агент-крот"
Фильм Агент-крот
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Документальный фильм Мэйти Альберди "Агент-крот" выйдет 12 февраля в Cети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.
Картина вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" в прошлом году.
В ленте рассказывают о 83-летнем чилийце по имени Серхио. Несмотря на свой возраст, он ведет активный образ жизни: интересуется технологиями, модными тенденциями, не отказывается от разных экстравагантных предложений. Одно из них – попробовать себя в роли агента под прикрытием ("крота").
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONФильм "Агент-крот"
Фильм Агент-крот
1 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONФильм "Агент-крот"
Фильм Агент-крот
2 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KIONФильм "Агент-крот"
Фильм Агент-крот
3 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
1 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
2 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
3 из 3
Фильм "Агент-крот"
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
Он начинает расследование в доме престарелых, сотрудники которого подозреваются в жестоком обращении с постояльцами.
Главные роли в картине исполнили Серхио Чами, Ромуло Айткен, Марта Оливарес, Берта Урета и другие.
"Мировая премьера фильма "Агент-крот" прошла на американском фестивале "Сандэнс" в 2020 году в секции "Мировое документальное кино". Российская премьера прошла на 43-м Московском международном кинофестивале в 2021 году в программе "Свободная мысль. Программа документального кино".
Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова Боксбалет
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