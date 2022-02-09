https://ria.ru/20220209/premiere-1771884623.html

Объявлена дата премьеры в Сети номинированной на "Оскар" ленты "Агент-крот"

Объявлена дата премьеры в Сети номинированной на "Оскар" ленты "Агент-крот" - РИА Новости, 09.02.2022

Объявлена дата премьеры в Сети номинированной на "Оскар" ленты "Агент-крот"

Документальный фильм Мэйти Альберди "Агент-крот" выйдет 12 февраля в Cети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:26

2022-02-09T20:26

2022-02-09T20:26

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Документальный фильм Мэйти Альберди "Агент-крот" выйдет 12 февраля в Cети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.Картина вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" в прошлом году.В ленте рассказывают о 83-летнем чилийце по имени Серхио. Несмотря на свой возраст, он ведет активный образ жизни: интересуется технологиями, модными тенденциями, не отказывается от разных экстравагантных предложений. Одно из них – попробовать себя в роли агента под прикрытием ("крота"). Он начинает расследование в доме престарелых, сотрудники которого подозреваются в жестоком обращении с постояльцами.Главные роли в картине исполнили Серхио Чами, Ромуло Айткен, Марта Оливарес, Берта Урета и другие."Мировая премьера фильма "Агент-крот" прошла на американском фестивале "Сандэнс" в 2020 году в секции "Мировое документальное кино". Российская премьера прошла на 43-м Московском международном кинофестивале в 2021 году в программе "Свободная мысль. Программа документального кино".

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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия)