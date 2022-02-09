https://ria.ru/20220209/pogodin-1771867936.html

Погодин. Живой клубок противоречий

Погодин. Живой клубок противоречий - РИА Новости, 09.02.2022

Погодин. Живой клубок противоречий

Сын дворового человека, он делает невероятную жизненную карьеру. Становится видным профессором русской истории. Пишет рассказы из народной жизни, которые нравятся читателям и ведущим критикам. Близок славянофильству, при этом страстный почитатель Петра Первого. Успешный издатель журналов. Свидетель и участник зарождения золотого века.

2022-02-09T14:00

2022-02-09T14:00

2022-02-09T14:00

подкаст "заговор классиков"

подкаст

виктор ерофеев

история

литература

искусство

российская империя

петр i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771868097_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_df7d9afbbdbc22e5596025ba552a8ab6.jpg

Погодин. Живой клубок противоречий Сын дворового человека, он делает невероятную жизненную карьеру. Становится видным профессором русской истории. Пишет рассказы из народной жизни, которые нравятся читателям и ведущим критикам. Близок славянофильству, при этом страстный почитатель Петра Первого. Успешный издатель журналов. Свидетель и участник зарождения золотого века. audio/mpeg

Погодин. Живой клубок противоречий Сын дворового человека, он делает невероятную жизненную карьеру. Становится видным профессором русской истории. Пишет рассказы из народной жизни, которые нравятся читателям и ведущим критикам. Близок славянофильству, при этом страстный почитатель Петра Первого. Успешный издатель журналов. Свидетель и участник зарождения золотого века. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, виктор ерофеев, история, литература, искусство, российская империя, петр i, аудио