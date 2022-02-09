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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 09.02.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Небольшой мокрый снег и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:50
2022-02-09T08:50
2022-02-09T08:50
москва
погода
елена волосюк
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Небольшой мокрый снег и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня с отходом атмосферного фронта в столичном регионе осадки заметно ослабеют, небольшой мокрый снег пройдёт лишь местами, осадков выпадет немного - на уровне 1-2 миллиметров. Что касается температуры, то она останется существенно выше многолетних климатических значений, примерно на 5-6 градусов, в Москве в течение дня температура повысится до нуля, на территории области мы ожидаем минус 2 - плюс 1", - рассказала Волосюк.По её словам, ветер будет дуть с юго-запада, несильный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется пониженным - 741 миллиметр ртутного столба.
https://realty.ria.ru/20220131/sneg-1769977848.html
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москва, погода, елена волосюк, центр "фобос"
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидаются мокрый снег и около нуля градусов