Критики обсуждают фильм "Камон Камон" с Хоакином Фениксом

Критики обсуждают фильм "Камон Камон" с Хоакином Фениксом

Критики обсуждают фильм "Камон Камон" с Хоакином Фениксом

В Сети опубликованы рецензии на фильм "Камон Камон" Майка Миллса. Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс.

2022-02-09T06:52

2022-02-09T06:52

2022-02-09T06:52

культура

новости культуры

кино и сериалы

хоакин феникс

что посмотреть

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Сети опубликованы рецензии на фильм "Камон Камон" Майка Миллса. Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс. Он сыграл радиожурналиста Джонни, разъезжающего по США по работе. Он проводит интервью с детьми и подростками из разных городов: спрашивает, как они представляют будущее, на что надеются, а чего боятся. Однажды ему приходится взять в поездку девятилетнего племенника Джесси (Вуди Норман). Мама мальчика Вив (Габи Хоффманн) и родная сестра главного героя вынуждена посвятить все свое время больному биполярным расстройством мужу. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у картины очень высокий рейтинг — 94 процента. Он основан на 171-й публикации. Только десять журналистов остались лентой недовольны, остальным фильм понравился.Тодд Маккарти, пишущий для Deadline, среди тех немногих, кто написал негативный отзыв. Он разочарован тем, как персонаж Феникса проводил интервью. Этот аспект фильма напомнил автору слоган фильма 1969 года "Беспечный ездок" — "Он отправился на поиски Америки, но не мог найти ее нигде". Остальное Маккарти критиковать не стал. Он в восторге от операторской работы Робби Райана, игры Феникса и Нормана. Автор The Guardian Венди Айд сравнила ленты Миллса с картинами в галерее — у них ненавязчивый сюжет и насыщенная эмоциональная фактура. "Камон Камон" не исключение в фильмографии режиссера. "Это кино о том, как слушать и действительно слышать то, что хотят сказать другие люди", — делится впечатлениями журналистка. Барри Герц из The Globe and Mail отметил старания Феникса. По его мнению, актер выкладывается на полную. "...замените его на кого-то другого, и картина развалится", — уверен рецензент. Линдси Бар, пишущая для Associated Press, обратила внимание на то, как хорошо Миллс продумал портрет девятилетнего ребенка. "Он явно знает, кто такие дети, и показывает их не как набор не по годам развитой или слащавой мудрости. Джесси не ангел и не дьявол. В один момент он озорной, в другой — милый. Он и тихий, и громкий. А еще он бывает странным так, как и все дети, если приглядеться", — считает Бар. "Фильмы о бездетных взрослых, получающих важные жизненные уроки от детей, — как правило, отвратительная идея, но только если они не сняты Майком Миллсом", — высоко оценила картину Стефани Захарек в рецензии для Time. В российский прокат фильм "Камон Камон" выходит 17 февраля.

