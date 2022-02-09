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Суд в США назначил вопрос об освобождении Лихтенштейна на 11 февраля
Суд в США назначил вопрос об освобождении Лихтенштейна на 11 февраля - РИА Новости, 09.02.2022
Суд в США назначил вопрос об освобождении Лихтенштейна на 11 февраля
Окружной суд округа Колумбия в США назначил на 11 февраля слушания по освобождению под залог россиянина Ильи Лихтенштейна, арестованного по делу об отмывании... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:09
2022-02-09T19:09
2022-02-09T19:27
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Окружной суд округа Колумбия в США назначил на 11 февраля слушания по освобождению под залог россиянина Ильи Лихтенштейна, арестованного по делу об отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов (по текущему курсу), следует из постановления суда."Стороны должны явиться на слушание по ходатайству о пересмотре постановления об освобождении в 14.00 (22.00 мск) 11 февраля 2022 года", - говорится в документе суда, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Отмечается, что слушание пройдет в формате видеоконференции.Суд также предписал, чтобы ответчики до вечера 9 февраля представили свои возражения против ходатайства о том, чтобы не отпускать Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган под залог.Американский Минюст сообщил накануне, что правоохранители арестовали супружескую пару и изъяли у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Речь идет об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Согласно докладу спецагента при налоговой службе США, опубликованном на сайте минюста, у Лихтенштейна двойное гражданство - российско-американское. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.Позднее стало известно, что суд разрешил Лихтенштейну и Морган выйти из тюрьмы под залог в размере 8 миллионов долларов – 5 миллионов за него и 3 за нее. Оба также должны были оставаться в своем доме в Нью-Йорке и носить электронные браслеты. Однако в среду суд округа Колумбия приостановил свое решение о залоге.
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в мире, сша, криптовалюта, министерство юстиции сша, биткоин
19:09 09.02.2022 (обновлено: 19:27 09.02.2022)
Суд в США назначил вопрос об освобождении Лихтенштейна на 11 февраля
Суд в США назначил вопрос об освобождении россиянина Лихтенштейна под залог на 11 февраля
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Окружной суд округа Колумбия в США назначил на 11 февраля слушания по освобождению под залог россиянина Ильи Лихтенштейна, арестованного по делу об отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов (по текущему курсу), следует из постановления суда.
"Стороны должны явиться на слушание по ходатайству о пересмотре постановления об освобождении в 14.00 (22.00 мск) 11 февраля 2022 года", - говорится в документе суда, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Отмечается, что слушание пройдет в формате видеоконференции.
Суд также предписал, чтобы ответчики до вечера 9 февраля представили свои возражения против ходатайства о том, чтобы не отпускать Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган под залог.
Американский Минюст сообщил накануне, что правоохранители арестовали супружескую пару и изъяли у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Речь идет об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Согласно докладу спецагента при налоговой службе США
, опубликованном на сайте минюста, у Лихтенштейна двойное гражданство - российско-американское. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.
Позднее стало известно, что суд разрешил Лихтенштейну и Морган выйти из тюрьмы под залог в размере 8 миллионов долларов – 5 миллионов за него и 3 за нее. Оба также должны были оставаться в своем доме в Нью-Йорке
и носить электронные браслеты. Однако в среду суд округа Колумбия
приостановил свое решение о залоге.