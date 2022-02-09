https://ria.ru/20220209/oruzhie-1771804140.html
Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя
Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя - РИА Новости, 09.02.2022
Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя
Запад, нарушая минские договоренности, накачивает Украину наступательным оружием, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:28
2022-02-09T08:28
2022-02-09T08:33
в мире
минские соглашения
украина
ситуация в днр и лнр
василий небензя
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад, нарушая минские договоренности, накачивает Украину наступательным оружием, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным. Вы знаете о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения", - сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, минские соглашения, украина, ситуация в днр и лнр, василий небензя
08:28 09.02.2022 (обновлено: 08:33 09.02.2022)
Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя
Постпред России при ООН Небензя: Запад накачивает Киев наступательным оружием