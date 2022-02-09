Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/oruzhie-1771804140.html
Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя
Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя - РИА Новости, 09.02.2022
Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя
Запад, нарушая минские договоренности, накачивает Украину наступательным оружием, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:28
2022-02-09T08:33
в мире
минские соглашения
украина
ситуация в днр и лнр
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769126633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15a9271113344648c5f1e3fae6b0eb58.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад, нарушая минские договоренности, накачивает Украину наступательным оружием, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным. Вы знаете о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения", - сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220208/eskalatsiya-1771785939.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769126633_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_75ca1ea422538690f321861ceeea0722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минские соглашения, украина, ситуация в днр и лнр, василий небензя
08:28 09.02.2022 (обновлено: 08:33 09.02.2022)
 
Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя

Постпред России при ООН Небензя: Запад накачивает Киев наступательным оружием

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад, нарушая минские договоренности, накачивает Украину наступательным оружием, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным. Вы знаете о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения", - сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 23:47
США готовятся к беженцам в случае эскалации на Украине, заявила Псаки
 
В миреМинские соглашенияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала