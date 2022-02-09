https://ria.ru/20220209/oruzhie-1771804140.html

Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя

Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя - РИА Новости, 09.02.2022

Запад накачивает Киев наступательным оружием, заявил Небензя

Запад, нарушая минские договоренности, накачивает Украину наступательным оружием, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:28

2022-02-09T08:28

2022-02-09T08:33

в мире

минские соглашения

украина

ситуация в днр и лнр

василий небензя

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад, нарушая минские договоренности, накачивает Украину наступательным оружием, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным. Вы знаете о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения", - сказал Небензя в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220208/eskalatsiya-1771785939.html

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в мире, минские соглашения, украина, ситуация в днр и лнр, василий небензя