https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771885539.html

"Пятерочка" взаимодействует с полицией по делу ограбления в Истре

"Пятерочка" взаимодействует с полицией по делу ограбления в Истре - РИА Новости, 09.02.2022

"Пятерочка" взаимодействует с полицией по делу ограбления в Истре

Торговая сеть "Пятерочка" взаимодействует с правоохранительными органами по делу ограбления своего магазина в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:52

2022-02-09T14:52

2022-02-09T14:52

происшествия

ольга врадий

истра

x5 retail group

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" взаимодействует с правоохранительными органами по делу ограбления своего магазина в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5 Group, в которую входит "Пятёрочка"."Мы взаимодействуем с полицией и оказываем полное содействие, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - рассказали в X5 Group.По данным следствия, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, ее супруга и продавца-кассира и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. От травм кассир скончалась на месте, другие двое были госпитализированы.Уголовное дело возбуждено за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. Старший помощник руководителя ГСУСК по Подмосковью Ольга Врадий сообщила РИА Новости о задержании четверых подозреваемых.

https://ria.ru/20220209/napadenie-1771826177.html

https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771817418.html

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ольга врадий, истра, x5 retail group