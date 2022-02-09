https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771885539.html
"Пятерочка" взаимодействует с полицией по делу ограбления в Истре
"Пятерочка" взаимодействует с полицией по делу ограбления в Истре - РИА Новости, 09.02.2022
"Пятерочка" взаимодействует с полицией по делу ограбления в Истре
Торговая сеть "Пятерочка" взаимодействует с правоохранительными органами по делу ограбления своего магазина в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:52
2022-02-09T14:52
2022-02-09T14:52
происшествия
ольга врадий
истра
x5 retail group
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" взаимодействует с правоохранительными органами по делу ограбления своего магазина в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5 Group, в которую входит "Пятёрочка"."Мы взаимодействуем с полицией и оказываем полное содействие, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - рассказали в X5 Group.По данным следствия, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, ее супруга и продавца-кассира и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. От травм кассир скончалась на месте, другие двое были госпитализированы.Уголовное дело возбуждено за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. Старший помощник руководителя ГСУСК по Подмосковью Ольга Врадий сообщила РИА Новости о задержании четверых подозреваемых.
https://ria.ru/20220209/napadenie-1771826177.html
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истра
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ольга врадий, истра, x5 retail group
"Пятерочка" взаимодействует с полицией по делу ограбления в Истре
"Пятерочка" взаимодействует с полицией по делу ограбления магазина в Истре