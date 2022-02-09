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Четверо приезжих убили кассира "Пятерочки". Видео
Появилось видео разбойного нападения на магазин в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2022
Четверо приезжих убили кассира "Пятерочки". Видео
Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре, в результате которого погибла... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:56
2022-02-09T10:56
2022-02-09T16:38
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре, в результате которого погибла кассир.На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как преступники, вооруженные бейсбольными битами, избивают сотрудников торговой точки, вскрывают сейф и забирают оттуда деньги.По данным следствия, инцидент произошел ночью 9 февраля: четверо мужчин избили директора магазина, его супругу и продавца, похитили 96 тысяч рублей, после чего скрылись. От полученных травм 51-летняя кассир скончалась на месте, двоих пострадавших госпитализировали.Подозреваемых задержали. Все они — граждане одного из соседних государств.
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истра
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Кадры нападения на магазин "Пятерочка" в Истре и допрос задержанных
Кадры нападения на магазин "Пятерочка" в Истре и допрос задержанных
2022-02-09T10:56
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РИА Новости
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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
10:56 09.02.2022 (обновлено: 16:38 09.02.2022)
Появилось видео разбойного нападения на магазин в Подмосковье
СК задержал четверых подозреваемых в нападении и убийстве продавца "Пятерочки" в Истре
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре, в результате которого погибла кассир.
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как преступники, вооруженные бейсбольными битами, избивают сотрудников торговой точки, вскрывают сейф и забирают оттуда деньги.
По данным следствия, инцидент произошел ночью 9 февраля: четверо мужчин избили директора магазина, его супругу и продавца, похитили 96 тысяч рублей, после чего скрылись. От полученных травм 51-летняя кассир скончалась на месте, двоих пострадавших госпитализировали.
Подозреваемых задержали. Все они — граждане одного из соседних государств.