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Четверо приезжих убили кассира "Пятерочки". Видео

Появилось видео разбойного нападения на магазин в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2022

Четверо приезжих убили кассира "Пятерочки". Видео

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре, в результате которого погибла... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:56

2022-02-09T10:56

2022-02-09T16:38

происшествия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре, в результате которого погибла кассир.На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как преступники, вооруженные бейсбольными битами, избивают сотрудников торговой точки, вскрывают сейф и забирают оттуда деньги.По данным следствия, инцидент произошел ночью 9 февраля: четверо мужчин избили директора магазина, его супругу и продавца, похитили 96 тысяч рублей, после чего скрылись. От полученных травм 51-летняя кассир скончалась на месте, двоих пострадавших госпитализировали.Подозреваемых задержали. Все они — граждане одного из соседних государств.

https://ria.ru/20220105/krazha-1764750011.html

истра

московская область (подмосковье)

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Кадры нападения на магазин "Пятерочка" в Истре и допрос задержанных Кадры нападения на магазин "Пятерочка" в Истре и допрос задержанных 2022-02-09T10:56 true PT1M32S

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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)