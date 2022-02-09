https://ria.ru/20220209/odnoklassniki-1771874718.html
Одноклассники запустили Центр безопасности сообщений
Одноклассники запустили Центр безопасности сообщений - РИА Новости, 09.02.2022
Одноклассники запустили Центр безопасности сообщений
Одноклассники представили обновленные способы защиты от нежелательных сообщений и Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного общения в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:10
2022-02-09T14:10
2022-02-09T14:10
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Одноклассники представили обновленные способы защиты от нежелательных сообщений и Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного общения в соцсети. Теперь все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и "размыты". Получатели смогут самостоятельно решить, открывать их или нет. "Размытие" изображений уже работает в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS. Незнакомого человека при получении нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователей, которых часто блокируют собеседники, ограничат в переписке с незнакомыми людьми в ОК. С друзьями при этом они смогут общаться, как и прежде.При частой блокировке незнакомцев ОК предложат проверить настройки приватности сообщений и выбрать, от кого пользователь хочет получать сообщения — только от друзей или от всех пользователей. Все новые возможности собраны в Центре безопасности сообщений. В него можно попасть через уведомления в сообщениях, которые помогут настроить уровень приватности аккаунта.
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одноклассники.ru
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Одноклассники представили обновленные способы защиты от нежелательных сообщений и Центр безопасности сообщений
, в котором собраны правила безопасного общения в соцсети.
Теперь все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и "размыты". Получатели смогут самостоятельно решить, открывать их или нет. "Размытие" изображений уже работает в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS.
Незнакомого человека при получении нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователей, которых часто блокируют собеседники, ограничат в переписке с незнакомыми людьми в ОК. С друзьями при этом они смогут общаться, как и прежде.
При частой блокировке незнакомцев ОК предложат проверить настройки приватности сообщений и выбрать, от кого пользователь хочет получать сообщения — только от друзей или от всех пользователей.
Все новые возможности собраны в Центре безопасности сообщений
. В него можно попасть через уведомления в сообщениях, которые помогут настроить уровень приватности аккаунта.