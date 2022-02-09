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Одноклассники запустили Центр безопасности сообщений
Одноклассники запустили Центр безопасности сообщений - РИА Новости, 09.02.2022
Одноклассники запустили Центр безопасности сообщений
Одноклассники представили обновленные способы защиты от нежелательных сообщений и Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного общения в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:10
2022-02-09T14:10
одноклассники.ru
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Одноклассники представили обновленные способы защиты от нежелательных сообщений и Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного общения в соцсети. Теперь все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и "размыты". Получатели смогут самостоятельно решить, открывать их или нет. "Размытие" изображений уже работает в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS. Незнакомого человека при получении нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователей, которых часто блокируют собеседники, ограничат в переписке с незнакомыми людьми в ОК. С друзьями при этом они смогут общаться, как и прежде.При частой блокировке незнакомцев ОК предложат проверить настройки приватности сообщений и выбрать, от кого пользователь хочет получать сообщения — только от друзей или от всех пользователей. Все новые возможности собраны в Центре безопасности сообщений. В него можно попасть через уведомления в сообщениях, которые помогут настроить уровень приватности аккаунта.
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одноклассники.ru
14:10 09.02.2022
 

Одноклассники запустили Центр безопасности сообщений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Одноклассники представили обновленные способы защиты от нежелательных сообщений и Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного общения в соцсети.
Теперь все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и "размыты". Получатели смогут самостоятельно решить, открывать их или нет. "Размытие" изображений уже работает в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS.
Олимпийские кольца в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 15:32
Одноклассники запустят тематическую ленту к Олимпиаде в Пекине
Незнакомого человека при получении нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователей, которых часто блокируют собеседники, ограничат в переписке с незнакомыми людьми в ОК. С друзьями при этом они смогут общаться, как и прежде.
При частой блокировке незнакомцев ОК предложат проверить настройки приватности сообщений и выбрать, от кого пользователь хочет получать сообщения — только от друзей или от всех пользователей.
Все новые возможности собраны в Центре безопасности сообщений. В него можно попасть через уведомления в сообщениях, которые помогут настроить уровень приватности аккаунта.
 
Одноклассники.ru
 
 
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