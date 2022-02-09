https://ria.ru/20220209/obvineniya-1771828626.html

Папа Бенедикт XVI отреагировал на обвинения в укрывательстве педофилов

Папа Бенедикт XVI отреагировал на обвинения в укрывательстве педофилов - РИА Новости, 09.02.2022

Папа Бенедикт XVI отреагировал на обвинения в укрывательстве педофилов

Папа Римский на покое Бенедикт XVI выразил глубокий стыд и великую скорбь в связи со случаями сексуального насилия в лоне Римско-католической церкви, которую он РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:14

2022-02-09T11:14

2022-02-09T14:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

германия

мюнхен

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ВАТИКАН, 9 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский на покое Бенедикт XVI выразил глубокий стыд и великую скорбь в связи со случаями сексуального насилия в лоне Римско-католической церкви, которую он возглавлял в 2005-2013 годах.Служба печати Святого престола обнародовала текст письма почетного понтифика (в миру Йозефа Ратцингера), а также заключение четырех немецких юристов, помогавших Бенедикту XVI в связи с этим делом.Ранее в Германии представили доклад юридической фирмы Westpfahl Spilker Wastl, подготовленный по заказу архиепархии Мюнхена и Фрайзинга. Согласно этому документу, руководство архидиоцеза неоднократно неправомерно реагировало на преступления сексуального характера против несовершеннолетних, совершенные священнослужителями в период с 1945 по 2019 годы. В докладе, в частности, утверждалось, что Ратцингер, возглавлявший архиепархию в 1977-1982 годах, "преуменьшал или отрицал" подобные эпизоды и фактически не принял мер в отношении священников-педофилов.В докладе речь шла о четырех случаях, происшедших в период руководства Ратцингера, причем отмечалось, что по одному из них он впоследствии дал "неверные сведения".В конце января Бенедикт XVI через личного секретаря архиепископа Георга Генсвайна уже откорректировал свое заявление по поводу упомянутого в скандальном докладе случая, имевшего место 15 января 1980 года. В противоположность сказанному ранее папа на покое заявил тогда, что в этот день он действительно принимал участие в совещании ординариата, на котором обсуждался вопрос об одном из священников, оказавшимся затем сексуальным насильником. Однако тогда не рассматривался вопрос о пастырском служении этого священника, а только его просьба о предоставлении жилья в Мюнхене на время терапевтического лечения.В своем нынешнем письме Бенедикт XVI более подробно пояснил обстоятельства этого дела. Он, в частности, отметил, что не смог бы самостоятельно ответить на все вопросы представителей мюнхенской юридической фирмы, поскольку для этого надо было изучить почти восемь тысяч страниц в цифровом формате. Ему помогла "небольшая группа друзей", которые подготовили документ на 82 страницах. По словам почетного понтифика, в результате этой "гигантской работы" по недосмотру было указано, что 15 января 1980 года он не принимал участия в заседании ординариата. Он подчеркнул, что эту ошибку совершили непреднамеренно."Меня глубоко поразило, что недосмотр был использован, чтобы усомниться в моей правдивости и даже выдать меня за лжеца", — написал Бенедикт XVI.В то же время он указал, что множество людей сочли необходимым выразить ему поддержку, и среди них был папа Римский Франциск."У меня была большая ответственность в Католической церкви. Тем больше моя скорбь в связи с злоупотреблениями и ошибками, которые выявились во время моего мандата в соответствующих местах. Каждый отдельный случай сексуального насилия ужасен и непоправим. Выражаю жертвам сексуальных домогательств мое глубокое сострадание и сожалею о каждом таком случае", — подчеркнул папа на покое.Бенедикт XVI также заметил, что скоро предстанет перед "последним судьей моей жизни" и в этой связи выразил благодарность Господу за то, что является христианином.К письму почетного понтифика приложено заключение четырех немецких юристов, которые по пунктам разобрали все эпизоды из скандального доклада, связанные с деятельностью Ратцингера, и пришли к выводу, что все обвинения не соответствуют действительности.После публикации доклада о сексуальном насилии в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга правительство Германии призвало католическую церковь провести расследование и обеспечить "всеобъемлющую и прозрачную проверку" всех обнародованных данных. Информационный портал Vatican News отмечал в этой связи, что во время своего понтификата Бенедикт XVI неустанно боролся с сексуальным насилием в лоне Католической церкви.

https://ria.ru/20220204/papa-1770921158.html

https://ria.ru/20211104/papa-1757699033.html

https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

германия

мюнхен

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франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), германия, мюнхен