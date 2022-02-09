https://ria.ru/20220209/napadenie-1771819079.html

В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин

В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин - РИА Новости, 09.02.2022

В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин

Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:19

2022-02-09T10:19

2022-02-09T10:38

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, его супругу и продавца-кассира и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. От полученных травм кассир скончалась на месте, другие двое госпитализированы."Задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ)... В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Врадий.Она добавила, что СК также проверит легальность нахождения подозреваемых в России, будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области.Врадий подчеркнула, что сейчас следствие проверяет задержанных на совершение аналогичных нападений.Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас допрашивают свидетелей и подозреваемых, проводятся обыски по месту жительства нападавших. Кроме того, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая.В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/zazhigalka-1771700911.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/grabitel-1771681584.html

московская область (подмосковье)

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), истра, следственный комитет россии (ск рф)