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В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин
В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин - РИА Новости, 09.02.2022
В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин
Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:19
2022-02-09T10:19
2022-02-09T10:38
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, его супругу и продавца-кассира и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. От полученных травм кассир скончалась на месте, другие двое госпитализированы."Задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ)... В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Врадий.Она добавила, что СК также проверит легальность нахождения подозреваемых в России, будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области.Врадий подчеркнула, что сейчас следствие проверяет задержанных на совершение аналогичных нападений.Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас допрашивают свидетелей и подозреваемых, проводятся обыски по месту жительства нападавших. Кроме того, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая.В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20220208/zazhigalka-1771700911.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), истра, следственный комитет россии (ск рф)
10:19 09.02.2022 (обновлено: 10:38 09.02.2022)
В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в нападении на магазин
Полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на магазин в подмосковной Истре
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре
, избили директора заведения, его супругу и продавца-кассира и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. От полученных травм кассир скончалась на месте, другие двое госпитализированы.
"Задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ)... В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Врадий.
Она добавила, что СК
также проверит легальность нахождения подозреваемых в России
, будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области
.
Врадий подчеркнула, что сейчас следствие проверяет задержанных на совершение аналогичных нападений.
Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас допрашивают свидетелей и подозреваемых, проводятся обыски по месту жительства нападавших. Кроме того, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.