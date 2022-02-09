https://ria.ru/20220209/naemniki-1771822307.html

В ДНР заявили о появлении на Украине иностранных наемников

В ДНР заявили о появлении на Украине иностранных наемников - РИА Новости, 09.02.2022

В ДНР заявили о появлении на Украине иностранных наемников

В ДНР начали прибывать иностранные наемники из США, Великобритании, Польши и Канады, что вызывает беспокойство, заявил заместитель начальника управления... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:39

2022-02-09T10:39

2022-02-09T11:38

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

сша

польша

великобритания

эдуард басурин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В ДНР начали прибывать иностранные наемники из США, Великобритании, Польши и Канады, что вызывает беспокойство, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Если говорить о военных инструкторах (иностранных), насколько мне известно, у них запрет на нахождение на линии соприкосновения, но реально они существуют здесь... Но больше меня беспокоят не инструкторы, а наемники, которые все в большем количестве здесь стали появляться. Вот это будет пострашнее", - сказал он в эфире "России 24".Басурин добавил, что среди иностранных наемников есть граждане США, Великобритании, Польши, Канады."Последине, о которых мы говорили, это были поляки... две группы по 20 человек, они даже в принципе не стеснялись, они говорили на родном языке, на польском. Также здесь есть канадцы, есть англичане, американцы, да в принципе европейцы", - отметил он."Основные частные компании, которые засылают сюда наемников, это английские, американские", - подчеркнул он.Басурин добавил, что судить о пребывании иностранных военных можно по репортажам иностранных журналистов: по выправке и по форме военных видно, что это не представители украинской армии.Ситуация в ДНР остается сложной, заявления Украины о том, что они хотят мира, а не войны, не соответствуют действительности, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация не поменялась, она реально очень сложная... Поэтому заявления Украины о том, что они хотят мира, а не войны, пока на практике это мы не видим. Стрельба по территории республики есть, пока ничего не поменялось", - сказал он.Басурин добавил, что ВСУ специально прячет технику в жилых кварталах, чтобы ее не увидели в миссии ОБСЕ."Украина знает, что мы не стреляем по жилым кварталам, поэтому они тем самым спасают себе жизни", - добавил он.

https://ria.ru/20220206/tanki-1771341616.html

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html

https://ria.ru/20220208/donbass-1771785796.html

украина

донецкая народная республика

сша

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, сша, польша, великобритания, эдуард басурин, вооруженные силы украины, обсе