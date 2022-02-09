https://ria.ru/20220209/muzey-1771832050.html

Строительство художественной галереи в Перми начнется весной

Строительство художественной галереи в Перми начнется весной - РИА Новости, 09.02.2022

Строительство художественной галереи в Перми начнется весной

Подрядчик приступит к возведению художественной галереи в Перми весной 2022 года после завершения раскопок археологов на строительной площадке, сообщил... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:26

2022-02-09T11:26

2022-02-09T11:26

культура

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пермский край

дмитрий махонин

музеи

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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Подрядчик приступит к возведению художественной галереи в Перми весной 2022 года после завершения раскопок археологов на строительной площадке, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин."Работы идут в срок. Археологи копают на площадке, раскопана часть старого деревянного Соликамского тракта. Рассчитываем, что они закончат в феврале – марте, и подрядчик приступит к стройке", — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира на своей странице в "ВКонтакте".Махонин заявил, что у подрядчика не должно возникнуть проблем с возведением в срок галереи, которая по размеру в два раза меньше торгового цента, который ранее построил подрядчик.Власти подписали контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на строительство нового здания Пермской художественной галереи весной 2021 года. Объект разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тысячи квадратных метров, это в семь раз больше нынешней площади галереи. В новом корпусе планируется организовать также образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.Почти столетие экспозиция Пермской художественной галереи находилась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти приняли решение о передаче объекта в собственность Пермской епархии. С этого времени галерея находится в нем на основе договора безвозмездного использования.

https://ria.ru/20211209/muzey-1762975757.html

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новости культуры, пермский край, дмитрий махонин, музеи