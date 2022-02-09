Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220209/muzey-1771832050.html
Строительство художественной галереи в Перми начнется весной
Строительство художественной галереи в Перми начнется весной - РИА Новости, 09.02.2022
Строительство художественной галереи в Перми начнется весной
Подрядчик приступит к возведению художественной галереи в Перми весной 2022 года после завершения раскопок археологов на строительной площадке, сообщил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:26
2022-02-09T11:26
культура
новости культуры
пермский край
дмитрий махонин
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769362802_0:103:2730:1639_1920x0_80_0_0_b0951a29d1e23f557e3bfcaa3da3513e.jpg
ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Подрядчик приступит к возведению художественной галереи в Перми весной 2022 года после завершения раскопок археологов на строительной площадке, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин."Работы идут в срок. Археологи копают на площадке, раскопана часть старого деревянного Соликамского тракта. Рассчитываем, что они закончат в феврале – марте, и подрядчик приступит к стройке", — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира на своей странице в "ВКонтакте".Махонин заявил, что у подрядчика не должно возникнуть проблем с возведением в срок галереи, которая по размеру в два раза меньше торгового цента, который ранее построил подрядчик.Власти подписали контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на строительство нового здания Пермской художественной галереи весной 2021 года. Объект разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тысячи квадратных метров, это в семь раз больше нынешней площади галереи. В новом корпусе планируется организовать также образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.Почти столетие экспозиция Пермской художественной галереи находилась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти приняли решение о передаче объекта в собственность Пермской епархии. С этого времени галерея находится в нем на основе договора безвозмездного использования.
https://ria.ru/20211209/muzey-1762975757.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769362802_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_27ffa01fb3f7e44b501bab9e4a23062d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, пермский край, дмитрий махонин, музеи
11:26 09.02.2022
 
Строительство художественной галереи в Перми начнется весной

Строительство художественной галереи в Перми начнется весной, обещает губернатор

© Фото : Екатерина МироноваДеревянная скульптура коми-пермяцких мастеров. Пермская художественная галерея
Деревянная скульптура коми-пермяцких мастеров. Пермская художественная галерея - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Екатерина Миронова
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Подрядчик приступит к возведению художественной галереи в Перми весной 2022 года после завершения раскопок археологов на строительной площадке, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
"Работы идут в срок. Археологи копают на площадке, раскопана часть старого деревянного Соликамского тракта. Рассчитываем, что они закончат в феврале – марте, и подрядчик приступит к стройке", — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира на своей странице в "ВКонтакте".
Махонин заявил, что у подрядчика не должно возникнуть проблем с возведением в срок галереи, которая по размеру в два раза меньше торгового цента, который ранее построил подрядчик.
Власти подписали контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на строительство нового здания Пермской художественной галереи весной 2021 года. Объект разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тысячи квадратных метров, это в семь раз больше нынешней площади галереи. В новом корпусе планируется организовать также образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаПермская государственная художественная галерея расположена в здании бывшего Спасо-Преображенского собора
Пермские боги
1 из 4
Пермская государственная художественная галерея расположена в здании бывшего Спасо-Преображенского собора
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкФрагмент скульптуры "Христос в темнице". Город Соликамск. XVIII век. Пермская деревянная скульптура. Пермская государственная художественная галерея.
Фрагмент скульптуры Христос в темнице
2 из 4
Фрагмент скульптуры "Христос в темнице". Город Соликамск. XVIII век. Пермская деревянная скульптура. Пермская государственная художественная галерея.
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в фотобанк
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяМинистр культуры России Ольга Любимова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян осматривают галерею
Министр культуры России Ольга Любимова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян осматривают галерею
3 из 4
Министр культуры России Ольга Любимова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян осматривают галерею
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
© Фото : shakkoПермская государственная художественная галерея
Пермская государственная художественная галерея
4 из 4
Пермская государственная художественная галерея
© Фото : shakko
1 из 4
Пермская государственная художественная галерея расположена в здании бывшего Спасо-Преображенского собора
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
2 из 4
Фрагмент скульптуры "Христос в темнице". Город Соликамск. XVIII век. Пермская деревянная скульптура. Пермская государственная художественная галерея.
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в фотобанк
3 из 4
Министр культуры России Ольга Любимова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян осматривают галерею
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
4 из 4
Пермская государственная художественная галерея
© Фото : shakko
Почти столетие экспозиция Пермской художественной галереи находилась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти приняли решение о передаче объекта в собственность Пермской епархии. С этого времени галерея находится в нем на основе договора безвозмездного использования.
9 декабря 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин беседует с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием (Немцовым) (второй справа) во время посещения Пермской государственной художественной галереи. Справа - министр экономического развития РФ Максим Решетников. Слева направо - губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр культуры РФ Ольга Любимова. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 16:44Культура
Мишустин одобрил перенос Пермской художественной галереи из здания собора
 
КультураНовости культурыПермский крайДмитрий МахонинМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала