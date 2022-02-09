Строительство художественной галереи в Перми начнется весной
Строительство художественной галереи в Перми начнется весной, обещает губернатор
© Фото : Екатерина МироноваДеревянная скульптура коми-пермяцких мастеров. Пермская художественная галерея
© Фото : Екатерина Миронова
ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Подрядчик приступит к возведению художественной галереи в Перми весной 2022 года после завершения раскопок археологов на строительной площадке, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
"Работы идут в срок. Археологи копают на площадке, раскопана часть старого деревянного Соликамского тракта. Рассчитываем, что они закончат в феврале – марте, и подрядчик приступит к стройке", — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира на своей странице в "ВКонтакте".
Махонин заявил, что у подрядчика не должно возникнуть проблем с возведением в срок галереи, которая по размеру в два раза меньше торгового цента, который ранее построил подрядчик.
Власти подписали контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на строительство нового здания Пермской художественной галереи весной 2021 года. Объект разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тысячи квадратных метров, это в семь раз больше нынешней площади галереи. В новом корпусе планируется организовать также образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаПермская государственная художественная галерея расположена в здании бывшего Спасо-Преображенского собора
1 из 4
Пермская государственная художественная галерея расположена в здании бывшего Спасо-Преображенского собора
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкФрагмент скульптуры "Христос в темнице". Город Соликамск. XVIII век. Пермская деревянная скульптура. Пермская государственная художественная галерея.
2 из 4
Фрагмент скульптуры "Христос в темнице". Город Соликамск. XVIII век. Пермская деревянная скульптура. Пермская государственная художественная галерея.
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяМинистр культуры России Ольга Любимова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян осматривают галерею
3 из 4
Министр культуры России Ольга Любимова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян осматривают галерею
1 из 4
Пермская государственная художественная галерея расположена в здании бывшего Спасо-Преображенского собора
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
2 из 4
Фрагмент скульптуры "Христос в темнице". Город Соликамск. XVIII век. Пермская деревянная скульптура. Пермская государственная художественная галерея.
3 из 4
Министр культуры России Ольга Любимова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и директором Пермской художественной галереи Юлией Тавризян осматривают галерею
Почти столетие экспозиция Пермской художественной галереи находилась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти приняли решение о передаче объекта в собственность Пермской епархии. С этого времени галерея находится в нем на основе договора безвозмездного использования.
9 декабря 2021, 16:44КультураМишустин одобрил перенос Пермской художественной галереи из здания собора