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Около трех тысяч бригад кровельщиков очищают крыши в Москве от снега
Около трех тысяч бригад кровельщиков очищают крыши в Москве от снега - РИА Новости, 14.02.2022
Около трех тысяч бригад кровельщиков очищают крыши в Москве от снега
Около 3 тысяч бригад кровельщиков очищают в Москве кровлю и фасады зданий от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-09T14:00
2022-02-14T14:26
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Около 3 тысяч бригад кровельщиков очищают в Москве кровлю и фасады зданий от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе от минус 2 до 0 градусов, во второй половине дня возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Повсеместно проводятся работы по очистке от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и порядка 300 автовышек. Полностью завершить их планируется в среду до конца светового дня. Места проведения работ огорожены."Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты. Оттепель после обильных снегопадов способствует сходу снега и падению наледи. Особо опасные участки огорожены – будьте внимательны", - говорится в материале.Уточняется, что сообщить о проблеме можно в управляющую компанию - ее контакты есть на портале "Дома Москвы", на портале "Наш город", а также в Единый диспетчерский центр.
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городское хозяйство москвы, москва
14:00 09.02.2022 (обновлено: 14:26 14.02.2022)
 

Около трех тысяч бригад кровельщиков очищают крыши в Москве от снега

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОчистка крыш от снега в Москве
Очистка крыш от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Около 3 тысяч бригад кровельщиков очищают в Москве кровлю и фасады зданий от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Сегодня в городе от минус 2 до 0 градусов, во второй половине дня возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Повсеместно проводятся работы по очистке от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и порядка 300 автовышек. Полностью завершить их планируется в среду до конца светового дня. Места проведения работ огорожены.
"Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты. Оттепель после обильных снегопадов способствует сходу снега и падению наледи. Особо опасные участки огорожены – будьте внимательны", - говорится в материале.
Уточняется, что сообщить о проблеме можно в управляющую компанию - ее контакты есть на портале "Дома Москвы", на портале "Наш город", а также в Единый диспетчерский центр.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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