https://ria.ru/20220209/moskva-1772715737.html

Около трех тысяч бригад кровельщиков очищают крыши в Москве от снега

Около трех тысяч бригад кровельщиков очищают крыши в Москве от снега - РИА Новости, 14.02.2022

Около трех тысяч бригад кровельщиков очищают крыши в Москве от снега

Около 3 тысяч бригад кровельщиков очищают в Москве кровлю и фасады зданий от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-09T14:00

2022-02-09T14:00

2022-02-14T14:26

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Около 3 тысяч бригад кровельщиков очищают в Москве кровлю и фасады зданий от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе от минус 2 до 0 градусов, во второй половине дня возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Повсеместно проводятся работы по очистке от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и порядка 300 автовышек. Полностью завершить их планируется в среду до конца светового дня. Места проведения работ огорожены."Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты. Оттепель после обильных снегопадов способствует сходу снега и падению наледи. Особо опасные участки огорожены – будьте внимательны", - говорится в материале.Уточняется, что сообщить о проблеме можно в управляющую компанию - ее контакты есть на портале "Дома Москвы", на портале "Наш город", а также в Единый диспетчерский центр.

https://ria.ru/20220208/zagryazneniya-1771622912.html

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городское хозяйство москвы, москва