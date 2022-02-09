https://ria.ru/20220209/modernizatsiya-1771809264.html

Правительство выделило средства на модернизацию судна "Петр Котцов"

Правительство выделило средства на модернизацию судна "Петр Котцов" - РИА Новости, 09.02.2022

Правительство выделило средства на модернизацию судна "Петр Котцов"

Правительство РФ распорядилось выделить более 470 миллионов рублей на замену энергетического оборудования исследовательского судна "Петр Котцов", которое... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:12

2022-02-09T09:12

2022-02-09T09:12

михаил мишустин

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правительство рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось выделить более 470 миллионов рублей на замену энергетического оборудования исследовательского судна "Петр Котцов", которое занимается навигационно-гидрографическим обеспечением судоходства в районе Севморпути, сообщает пресс-служба кабмина.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На замену энергетического оборудования исследовательского судна "Петр Котцов", которое занимается навигационно-гидрографическим обеспечением судоходства в районе Северного морского пути, будет выделено более 470 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Инвестиционный проект технического перевооружения судна, построенного в 1991 году, включает замену двух старых вспомогательных дизель-генераторов на новые агрегаты аналогичной мощности. На это из федерального бюджета в текущем году будет выделено около 212 миллионов рублей, а в 2023 - более 258 миллионов.Модернизация позволит увеличить срок службы судна минимум на 15 лет и значительно снизит эксплуатационные расходы, отмечается в сообщении.Документ подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Северный морской путь", который стал частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

https://ria.ru/20220203/sudno-1770800355.html

https://ria.ru/20211214/sudno-1763600290.html

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михаил мишустин, россия, правительство рф, общество