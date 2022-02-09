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Генсек ОДКБ обвинил НАТО в милитаризации Восточной Европы

Генсек ОДКБ обвинил НАТО в милитаризации Восточной Европы - РИА Новости, 09.02.2022

Генсек ОДКБ обвинил НАТО в милитаризации Восточной Европы

Блок НАТО проводит милитаризацию Восточной Европы у границ Белоруссии и России, что негативно влияет на обеспечение безопасности всей зоны ответственности ОДКБ, РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:43

2022-02-09T11:43

2022-02-09T11:43

белоруссия

россия

нато

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Блок НАТО проводит милитаризацию Восточной Европы у границ Белоруссии и России, что негативно влияет на обеспечение безопасности всей зоны ответственности ОДКБ, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок - военных, войсковых группировок НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях. С таким прицелом на обеспечение развертывания крупных группировок войск. Повышается военная активность, идет, по сути, милитаризация целого региона", - заявил Зась на круглом столе в клубе "Валдай".По его оценке, это "не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей нашей организации ОДКБ".Генсек ОДКБ отметил, что инициативы Российской Федерации в сфере гарантий безопасности и те "сложные, тяжелые переговоры, которые она сейчас ведет с западными партнерами по снижению напряженности в восточно-европейском регионе, да и в целом на евразийском пространстве, соответствуют интересам ОДКБ".

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, нато, одкб, станислав зась, в мире