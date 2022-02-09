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https://ria.ru/20220209/master-klass-1771895773.html
Sputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа
Sputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа - РИА Новости, 09.02.2022
Sputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа
Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для ведущих средств массовой информации Никарагуа в рамках просветительского РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:30
2022-02-09T15:29
sputnik
никарагуа
россия
москва
технологии
новости агентства
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для ведущих средств массовой информации Никарагуа в рамках просветительского проекта SputnikPro. Об особенностях подготовки и написания статей журналистам из 16 никарагуанских СМИ рассказала глава редакции Sputnik Mundo в Монтевидео Патрисия Ли. Видеомост был организован при поддержке Совета коммуникаций и гражданства Никарагуа.Координатор по вопросам средств массовой информации Совета коммуникаций и гражданства Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо поблагодарил Sputnik за проведение мастер-класса и отметил, что он "обязательно поможет журналистам Никарагуа улучшить свою работу". "Лекция также станет первым шагом к новым проектам и встречам, которые укрепят сотрудничество, братские и дружественные узы между Россией и Никарагуа", - добавил Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.С ним согласна директор газеты El 19 Digital Марта Эспиноза Урбина: "Инициатива SputnikPro играет большую роль для улучшения журналистской работы, которую мы ведем в Никарагуа, а также она поможет узнать больше о новых форматах для привлечения и удержания внимания аудитории во время грандиозных изменений, которые имеют место в медиамире".Заместитель директора новостной программы Crónica телеканала TV8 Селиа Замора Арауз высоко оценила проведенный вебинар, добавив, что "мастер-класс был полезен для улучшения знаний и приемов, необходимых для противостояния медиакорпорациям в современном мире".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
https://ria.ru/20220126/lektsiya-1769562710.html
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sputnik, никарагуа, россия, москва, технологии, новости агентства, миа "россия сегодня"
15:30 09.02.2022
 

Sputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа

© Фото : César PerezSputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа
Sputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : César Perez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для ведущих средств массовой информации Никарагуа в рамках просветительского проекта SputnikPro. Об особенностях подготовки и написания статей журналистам из 16 никарагуанских СМИ рассказала глава редакции Sputnik Mundo в Монтевидео Патрисия Ли. Видеомост был организован при поддержке Совета коммуникаций и гражданства Никарагуа.
Координатор по вопросам средств массовой информации Совета коммуникаций и гражданства Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо поблагодарил Sputnik за проведение мастер-класса и отметил, что он "обязательно поможет журналистам Никарагуа улучшить свою работу". "Лекция также станет первым шагом к новым проектам и встречам, которые укрепят сотрудничество, братские и дружественные узы между Россией и Никарагуа", - добавил Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.
© Фото : César PerezSputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа
Sputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : César Perez
Sputnik провел первый мастер-класс в Никарагуа
С ним согласна директор газеты El 19 Digital Марта Эспиноза Урбина: "Инициатива SputnikPro играет большую роль для улучшения журналистской работы, которую мы ведем в Никарагуа, а также она поможет узнать больше о новых форматах для привлечения и удержания внимания аудитории во время грандиозных изменений, которые имеют место в медиамире".
Заместитель директора новостной программы Crónica телеканала TV8 Селиа Замора Арауз высоко оценила проведенный вебинар, добавив, что "мастер-класс был полезен для улучшения знаний и приемов, необходимых для противостояния медиакорпорациям в современном мире".
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 11:18
SputnikPro впервые провел лекцию для ведущего вуза ОАЭ
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 17:10
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции
 
SputnikНикарагуаРоссияМоскваТехнологииНовости агентстваМИА "Россия сегодня"
 
 
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