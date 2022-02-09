"Врачи мира" прислали в Луганск восемь автомобилей с гуманитарным грузом
ЛНР получила от организации "Врачи мира" восемь автомобилей с гуманитарным грузом
Военная техника в Луганске
ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Восемь автомобилей с гуманитарным грузом от международной организации "Врачи мира" прибыли в самопровозглашенную Луганскую народную республику через пункт пропуска "Луганск-Счастье", сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства иностранных дел ЛНР.
"На территорию Луганской народной республики через пока еще не открытый пункт пропуска "Луганск-Счастье" зашли восемь грузовых машин международного гуманитарного конвоя международной организации по миграции и гуманитарной организации "Врачи мира", - сообщил представитель пресс-службы МИД ЛНР. Он отметил, что общий вес доставленного в республику международного гуманитарного груза, в составе которого медицинские приборы и оборудование, стройматериалы и гигиенические средства, составил более 61 тонны.
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Международные организации регулярно отправляют гуманитарные грузы в регион.
Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.