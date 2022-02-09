https://ria.ru/20220209/lugansk-1771903072.html

"Врачи мира" прислали в Луганск восемь автомобилей с гуманитарным грузом

"Врачи мира" прислали в Луганск восемь автомобилей с гуманитарным грузом - РИА Новости, 09.02.2022

"Врачи мира" прислали в Луганск восемь автомобилей с гуманитарным грузом

Восемь автомобилей с гуманитарным грузом от международной организации "Врачи мира" прибыли в самопровозглашенную Луганскую народную республику через пункт... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:58

2022-02-09T15:58

2022-02-09T15:58

в мире

здоровье - общество

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150926/74/1509267470_65:0:3706:2048_1920x0_80_0_0_9a8b7e62673bafd119385f00c7230d52.jpg

ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Восемь автомобилей с гуманитарным грузом от международной организации "Врачи мира" прибыли в самопровозглашенную Луганскую народную республику через пункт пропуска "Луганск-Счастье", сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства иностранных дел ЛНР."На территорию Луганской народной республики через пока еще не открытый пункт пропуска "Луганск-Счастье" зашли восемь грузовых машин международного гуманитарного конвоя международной организации по миграции и гуманитарной организации "Врачи мира", - сообщил представитель пресс-службы МИД ЛНР. Он отметил, что общий вес доставленного в республику международного гуманитарного груза, в составе которого медицинские приборы и оборудование, стройматериалы и гигиенические средства, составил более 61 тонны.Международные организации регулярно отправляют гуманитарные грузы в регион.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211223/lugansk-1765047131.html

https://ria.ru/20220201/donbass-1770471841.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр