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"Врачи мира" прислали в Луганск восемь автомобилей с гуманитарным грузом
"Врачи мира" прислали в Луганск восемь автомобилей с гуманитарным грузом - РИА Новости, 09.02.2022
"Врачи мира" прислали в Луганск восемь автомобилей с гуманитарным грузом
Восемь автомобилей с гуманитарным грузом от международной организации "Врачи мира" прибыли в самопровозглашенную Луганскую народную республику через пункт... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:58
2022-02-09T15:58
в мире
здоровье - общество
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Восемь автомобилей с гуманитарным грузом от международной организации "Врачи мира" прибыли в самопровозглашенную Луганскую народную республику через пункт пропуска "Луганск-Счастье", сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства иностранных дел ЛНР."На территорию Луганской народной республики через пока еще не открытый пункт пропуска "Луганск-Счастье" зашли восемь грузовых машин международного гуманитарного конвоя международной организации по миграции и гуманитарной организации "Врачи мира", - сообщил представитель пресс-службы МИД ЛНР. Он отметил, что общий вес доставленного в республику международного гуманитарного груза, в составе которого медицинские приборы и оборудование, стройматериалы и гигиенические средства, составил более 61 тонны.Международные организации регулярно отправляют гуманитарные грузы в регион.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211223/lugansk-1765047131.html
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в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:58 09.02.2022
 
"Врачи мира" прислали в Луганск восемь автомобилей с гуманитарным грузом

ЛНР получила от организации "Врачи мира" восемь автомобилей с гуманитарным грузом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенная техника в Луганске
Военная техника в Луганске - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военная техника в Луганске
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ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Восемь автомобилей с гуманитарным грузом от международной организации "Врачи мира" прибыли в самопровозглашенную Луганскую народную республику через пункт пропуска "Луганск-Счастье", сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства иностранных дел ЛНР.
"На территорию Луганской народной республики через пока еще не открытый пункт пропуска "Луганск-Счастье" зашли восемь грузовых машин международного гуманитарного конвоя международной организации по миграции и гуманитарной организации "Врачи мира", - сообщил представитель пресс-службы МИД ЛНР. Он отметил, что общий вес доставленного в республику международного гуманитарного груза, в составе которого медицинские приборы и оборудование, стройматериалы и гигиенические средства, составил более 61 тонны.
Гуманитарная помощь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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В Луганск прибыли автомобили с российской гуманитарной помощью
Международные организации регулярно отправляют гуманитарные грузы в регион.
Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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