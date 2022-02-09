16:37 09.02.2022 (обновлено: 16:49 09.02.2022)
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции
Глава МИД Лавров проведет в Москве переговоры с коллегой из Греции Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 февраля проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"18 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра иностранных дел Греческой Республики. Он посетит Россию с рабочим визитом. Министры обсудят договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента нашей страны и премьер-министра Греции в Сочи", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Захарова отметила, что среди приоритетных направлений переговоров будут торгово-инвестиционная сфера, энергетика, транспорт, туризм и обеспечение эпидемиологической безопасности граждан.
"Предстоит обстоятельный обмен мнениями и по международной, региональной повестке дня с акцентом на российских предложениях по тематике неделимости безопасности", - подчеркнула она.
Среди других тем - кипрское урегулирование, ситуация в восточном средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Закавказье, а также взаимодействие в многосторонних форматах.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
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