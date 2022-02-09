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Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции - РИА Новости, 09.02.2022
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции
Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 февраля проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:37
2022-02-09T16:49
россия
восточная европа
греция
нато
в мире
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 февраля проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."18 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра иностранных дел Греческой Республики. Он посетит Россию с рабочим визитом. Министры обсудят договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента нашей страны и премьер-министра Греции в Сочи", - сказала она в ходе брифинга в среду.Захарова отметила, что среди приоритетных направлений переговоров будут торгово-инвестиционная сфера, энергетика, транспорт, туризм и обеспечение эпидемиологической безопасности граждан."Предстоит обстоятельный обмен мнениями и по международной, региональной повестке дня с акцентом на российских предложениях по тематике неделимости безопасности", - подчеркнула она.Среди других тем - кипрское урегулирование, ситуация в восточном средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Закавказье, а также взаимодействие в многосторонних форматах.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
https://ria.ru/20220209/lavrov-1771907223.html
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россия, восточная европа, греция, нато, в мире, сергей лавров, мария захарова
16:37 09.02.2022 (обновлено: 16:49 09.02.2022)
 
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции

Глава МИД Лавров проведет в Москве переговоры с коллегой из Греции Дендиасом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 февраля проведет в Москве переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"18 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра иностранных дел Греческой Республики. Он посетит Россию с рабочим визитом. Министры обсудят договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента нашей страны и премьер-министра Греции в Сочи", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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Захарова отметила, что среди приоритетных направлений переговоров будут торгово-инвестиционная сфера, энергетика, транспорт, туризм и обеспечение эпидемиологической безопасности граждан.
"Предстоит обстоятельный обмен мнениями и по международной, региональной повестке дня с акцентом на российских предложениях по тематике неделимости безопасности", - подчеркнула она.
Среди других тем - кипрское урегулирование, ситуация в восточном средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Закавказье, а также взаимодействие в многосторонних форматах.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
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РоссияВосточная ЕвропаГрецияНАТОВ миреСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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