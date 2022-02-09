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Лавров обсудит с главой МИД Польши проблемы в отношениях
Лавров обсудит с главой МИД Польши проблемы в отношениях - РИА Новости, 09.02.2022
Лавров обсудит с главой МИД Польши проблемы в отношениях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:16
2022-02-09T16:34
в мире
россия
польша
обсе
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, стороны обсудят "проблемные моменты в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", также "состоится обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней российско-польской повестки".
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в мире, россия, польша, обсе, мария захарова, сергей лавров
16:16 09.02.2022 (обновлено: 16:34 09.02.2022)
 
Лавров обсудит с главой МИД Польши проблемы в отношениях

Глава МИД Лавров обсудит с коллегой из Польши проблемы в отношениях двух стран

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, стороны обсудят "проблемные моменты в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", также "состоится обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней российско-польской повестки".
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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В миреРоссияПольшаОБСЕМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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