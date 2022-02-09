https://ria.ru/20220209/lavrov-1771907770.html

Лавров обсудит с главой МИД Польши проблемы в отношениях

Лавров обсудит с главой МИД Польши проблемы в отношениях - РИА Новости, 09.02.2022

Лавров обсудит с главой МИД Польши проблемы в отношениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:16

2022-02-09T16:16

2022-02-09T16:34

в мире

россия

польша

обсе

мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, стороны обсудят "проблемные моменты в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", также "состоится обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней российско-польской повестки".

https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771906717.html

россия

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в мире, россия, польша, обсе, мария захарова, сергей лавров