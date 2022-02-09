https://ria.ru/20220209/lavrov-1771907223.html
Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине
Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 09.02.2022
Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши 15 февраля в Москве работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявила... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:13
2022-02-09T16:13
2022-02-09T16:33
в мире
ситуация в днр и лнр
обсе
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155206/34/1552063421_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fd1e1585783ab5622939f8254ad4d34c.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши 15 февраля в Москве работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."15 февраля запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, стороны обсудят "проблемные моменты в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", также "состоится обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней российско-польской повестки".
https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771906717.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155206/34/1552063421_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_cfab5cfdf0b3d9b5913719d289b584fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, мария захарова
16:13 09.02.2022 (обновлено: 16:33 09.02.2022)
Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине
Глава МИД Лавров обсудит с коллегой из Польши работу СММ ОБСЕ на Украине