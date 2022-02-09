https://ria.ru/20220209/lavrov-1771907223.html

Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине

Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 09.02.2022

Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши 15 февраля в Москве работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявила... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:13

2022-02-09T16:13

2022-02-09T16:33

в мире

ситуация в днр и лнр

обсе

мария захарова

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши 15 февраля в Москве работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."15 февраля запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, стороны обсудят "проблемные моменты в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", также "состоится обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней российско-польской повестки".

https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771906717.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, мария захарова