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Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине
Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 09.02.2022
Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши 15 февраля в Москве работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявила... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:13
2022-02-09T16:33
в мире
ситуация в днр и лнр
обсе
мария захарова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши 15 февраля в Москве работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."15 февраля запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, стороны обсудят "проблемные моменты в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", также "состоится обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней российско-польской повестки".
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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, мария захарова
16:13 09.02.2022 (обновлено: 16:33 09.02.2022)
 
Лавров обсудит с главой МИД Польши работу СММ ОБСЕ на Украине

Глава МИД Лавров обсудит с коллегой из Польши работу СММ ОБСЕ на Украине

© РИА НовостиПатруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Польши 15 февраля в Москве работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"15 февраля запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, стороны обсудят "проблемные моменты в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", также "состоится обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней российско-польской повестки".
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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