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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771961032.html
Раскрыто еще одно последствие коронавируса
Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при коронавирусе - РИА Новости, 09.02.2022
Раскрыто еще одно последствие коронавируса
Из-за влияния на сосудистую систему у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика, рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:46
2022-02-09T21:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сергей токарев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Из-за влияния на сосудистую систему у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика, рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев."Нарушение мелкой моторики при COVID-19 — это, скорее всего, небольшое неврологическое расстройство", — заявил ученый.По его словам, происходит оно из-за поражения мелких сосудов мозга, но в большинстве случаев эти изменения обратимы."Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни", — добавил Скулачев.Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился с позицией коллеги. Однако он отметил, что это может быть связано с поражением различных отделов центральной нервной системы."То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19", — пояснил специалист.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитываются 396 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771848632.html
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коронавирус covid-19, воз, сергей токарев
20:46 09.02.2022 (обновлено: 21:49 09.02.2022)
 
Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при коронавирусе

Вирусолог Скулачев рассказал о нарушении мелкой моторики после коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в красную зону
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник у входа в красную зону
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Из-за влияния на сосудистую систему у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика, рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.
"Нарушение мелкой моторики при COVID-19 — это, скорее всего, небольшое неврологическое расстройство", — заявил ученый.
По его словам, происходит оно из-за поражения мелких сосудов мозга, но в большинстве случаев эти изменения обратимы.
"Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни", — добавил Скулачев.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 12:17Распространение коронавируса
Названо опасное и долгосрочное последствие COVID-19
Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился с позицией коллеги. Однако он отметил, что это может быть связано с поражением различных отделов центральной нервной системы.
"То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19", — пояснил специалист.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитываются 396 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСергей Токарев
 
 
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