https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771961032.html
Раскрыто еще одно последствие коронавируса
Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при коронавирусе - РИА Новости, 09.02.2022
Раскрыто еще одно последствие коронавируса
Из-за влияния на сосудистую систему у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика, рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:46
2022-02-09T20:46
2022-02-09T21:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сергей токарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770670768_0:36:1877:1092_1920x0_80_0_0_aee32dd657813421d242853a8e2fd7ce.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Из-за влияния на сосудистую систему у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика, рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев."Нарушение мелкой моторики при COVID-19 — это, скорее всего, небольшое неврологическое расстройство", — заявил ученый.По его словам, происходит оно из-за поражения мелких сосудов мозга, но в большинстве случаев эти изменения обратимы."Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни", — добавил Скулачев.Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился с позицией коллеги. Однако он отметил, что это может быть связано с поражением различных отделов центральной нервной системы."То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19", — пояснил специалист.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитываются 396 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771848632.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770670768_88:0:1877:1342_1920x0_80_0_0_fbff7389079982d9a422638719f162d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, сергей токарев
20:46 09.02.2022 (обновлено: 21:49 09.02.2022)
Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при коронавирусе
Вирусолог Скулачев рассказал о нарушении мелкой моторики после коронавируса
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Из-за влияния на сосудистую систему у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика, рассказал Ura.ru
вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.
"Нарушение мелкой моторики при COVID-19 — это, скорее всего, небольшое неврологическое расстройство", — заявил ученый.
По его словам, происходит оно из-за поражения мелких сосудов мозга, но в большинстве случаев эти изменения обратимы.
"Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни", — добавил Скулачев.
Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев
согласился с позицией коллеги. Однако он отметил, что это может быть связано с поражением различных отделов центральной нервной системы.
"То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19", — пояснил специалист.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитываются 396 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия
занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.