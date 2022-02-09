https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771961032.html

Раскрыто еще одно последствие коронавируса

Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при коронавирусе - РИА Новости, 09.02.2022

Раскрыто еще одно последствие коронавируса

Из-за влияния на сосудистую систему у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика, рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:46

2022-02-09T20:46

2022-02-09T21:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

сергей токарев

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Из-за влияния на сосудистую систему у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика, рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев."Нарушение мелкой моторики при COVID-19 — это, скорее всего, небольшое неврологическое расстройство", — заявил ученый.По его словам, происходит оно из-за поражения мелких сосудов мозга, но в большинстве случаев эти изменения обратимы."Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни", — добавил Скулачев.Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился с позицией коллеги. Однако он отметил, что это может быть связано с поражением различных отделов центральной нервной системы."То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19", — пояснил специалист.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитываются 396 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.

https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771848632.html

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коронавирус covid-19, воз, сергей токарев