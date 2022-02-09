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https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771846733.html
Главный инфекционист США заявил, что искоренить коронавирус невозможно
Главный инфекционист США заявил, что искоренить коронавирус невозможно - РИА Новости, 09.02.2022
Главный инфекционист США заявил, что искоренить коронавирус невозможно
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "искоренить" коронавирус невозможно, но надеется, что в скором времени можно будет отказаться от ограничений... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:09
2022-02-09T12:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "искоренить" коронавирус невозможно, но надеется, что в скором времени можно будет отказаться от ограничений по COVID-19."Мы никак не сможем искоренить этот вирус... Но я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы (или) иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID ограничения скоро окажутся в прошлом", - заявил Фаучи в интервью газете Financial Times.При этом Фаучи отметил, что не думает, что каждому американцу понадобится регулярная ревакцинация."Это будет зависеть от того, кто вы... Но если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет", - заявил он.
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коронавирус covid-19, в мире, сша
12:09 09.02.2022
 
Главный инфекционист США заявил, что искоренить коронавирус невозможно

Главный инфекционист США Фаучи: искоренить коронавирус невозможно

© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "искоренить" коронавирус невозможно, но надеется, что в скором времени можно будет отказаться от ограничений по COVID-19.
"Мы никак не сможем искоренить этот вирус... Но я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы (или) иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID ограничения скоро окажутся в прошлом", - заявил Фаучи в интервью газете Financial Times.
При этом Фаучи отметил, что не думает, что каждому американцу понадобится регулярная ревакцинация.
"Это будет зависеть от того, кто вы... Но если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет", - заявил он.
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