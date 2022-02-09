https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771829826.html

В России за сутки госпитализировали 20 178 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 20 178 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022

В России за сутки госпитализировали 20 178 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в российские больницы попали более 20 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:18

2022-02-09T11:18

2022-02-09T12:15

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в российские больницы попали более 20 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <...> составило 20 178 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,03 процента", — сказано в сообщении.Снижение отмечено в 42 регионах, рост — в 42, ситуация не изменилась в одном.За 24 часа в России выявили 183 103 новых случая COVID-19 (накануне было 165 643), умерли 669 человек (днем ранее — 698). За всю пандемию инфицированными оказались более 13,3 миллиона, скончались свыше 337 тысяч.Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге (19 644; первая строчка впервые за долго время не у столицы), Подмосковье (11 956) и Москве (11 521). В 84 субъектах зарегистрирован омикрон-штамм.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 396 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.

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