https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771829826.html
В России за сутки госпитализировали 20 178 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 20 178 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
В России за сутки госпитализировали 20 178 пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в российские больницы попали более 20 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:18
2022-02-09T11:18
2022-02-09T12:15
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_12:0:2382:1333_1920x0_80_0_0_b2f4677cf0c9b11c17f7764862674917.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в российские больницы попали более 20 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <...> составило 20 178 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,03 процента", — сказано в сообщении.Снижение отмечено в 42 регионах, рост — в 42, ситуация не изменилась в одном.За 24 часа в России выявили 183 103 новых случая COVID-19 (накануне было 165 643), умерли 669 человек (днем ранее — 698). За всю пандемию инфицированными оказались более 13,3 миллиона, скончались свыше 337 тысяч.Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге (19 644; первая строчка впервые за долго время не у столицы), Подмосковье (11 956) и Москве (11 521). В 84 субъектах зарегистрирован омикрон-штамм.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 396 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_299:0:2025:1294_1920x0_80_0_0_79a372ec4c3fcbf6969aae7f30662238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы
11:18 09.02.2022 (обновлено: 12:15 09.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 20 178 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 183 103 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
За минувшие сутки в российские больницы попали более 20 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба
.
"Количество госпитализаций <...> составило 20 178 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,03 процента", — сказано в сообщении.
Снижение отмечено в 42 регионах, рост — в 42, ситуация не изменилась в одном.
За 24 часа в России выявили 183 103 новых случая COVID-19 (накануне было 165 643), умерли 669 человек (днем ранее — 698). За всю пандемию инфицированными оказались более 13,3 миллиона, скончались свыше 337 тысяч.
Больше всего новых пациентов в Санкт-Петербурге (19 644; первая строчка впервые за долго время не у столицы), Подмосковье (11 956) и Москве (11 521). В 84 субъектах зарегистрирован омикрон-штамм.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 396 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.