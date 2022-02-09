https://ria.ru/20220209/konferentsiya-1771932233.html

Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 09.02.2022

Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Россия не будет представлена на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:14

2022-02-09T18:14

2022-02-09T19:25

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия не будет представлена на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут", — сказала она во время брифинга.По словам дипломата, в последние годы это мероприятие все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в конференции.Мюнхенская конференция по безопасности — неформальный дискуссионный форум, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка. Она проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция остается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

https://ria.ru/20220203/vozvraschenie-1770891450.html

https://ria.ru/20220209/khoysgen-1771858786.html

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мюнхенская конференция по безопасности, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова