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Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 09.02.2022
Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Россия не будет представлена на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:14
2022-02-09T19:25
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия не будет представлена на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут", — сказала она во время брифинга.По словам дипломата, в последние годы это мероприятие все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в конференции.Мюнхенская конференция по безопасности — неформальный дискуссионный форум, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка. Она проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция остается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220203/vozvraschenie-1770891450.html
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мюнхенская конференция по безопасности, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:14 09.02.2022 (обновлено: 19:25 09.02.2022)
 
Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Российские официальные лица не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мюнхенская конференция по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия не будет представлена на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут", — сказала она во время брифинга.
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По словам дипломата, в последние годы это мероприятие все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в конференции.
Мюнхенская конференция по безопасности — неформальный дискуссионный форум, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка. Она проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция остается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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Мюнхенская конференция по безопасностиВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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