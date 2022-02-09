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ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за переводы с карт других банков
ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за переводы с карт других банков - РИА Новости, 09.02.2022
ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за переводы с карт других банков
ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:03
2022-02-09T16:55
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков, сообщает пресс-служба банка.Также в рамках очередного обновления в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" (4+) стало доступно оформление формы W-8BEN для получения налоговой льготы при выплате доходов по ценным бумагам США. Достаточно просто сфотографировать распечатанную и подписанную форму W-8BEN и загрузить ее в ВТБ Мои Инвестиции. Кроме того, появилась возможность делиться инвестидеями и рекомендациями с друзьями и коллегами."Интересы клиентов для нас всегда на первом месте, и теперь они могут бесплатно пополнять брокерский счет не только с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. Также мы продолжаем улучшать дизайн ВТБ Мои Инвестиции, чтобы работа с приложением была максимально удобной и простой. При этом надежность и бесперебойная работа приложения остается нашим важнейшим приоритетом. Это особенно важно сегодня, когда интерес населения к инвестиционным продуктам непрерывно растет. В ближайшее время наших клиентов ждет множество полезных изменений, и инвестировать с ВТБ Мои Инвестиции будет еще удобнее", - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, слова которого приводит пресс-служба.
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втб, новости компаний - экономика
16:03 09.02.2022 (обновлено: 16:55 09.02.2022)
 

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за переводы с карт других банков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков, сообщает пресс-служба банка.
Также в рамках очередного обновления в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" (4+) стало доступно оформление формы W-8BEN для получения налоговой льготы при выплате доходов по ценным бумагам США. Достаточно просто сфотографировать распечатанную и подписанную форму W-8BEN и загрузить ее в ВТБ Мои Инвестиции. Кроме того, появилась возможность делиться инвестидеями и рекомендациями с друзьями и коллегами.
"Интересы клиентов для нас всегда на первом месте, и теперь они могут бесплатно пополнять брокерский счет не только с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. Также мы продолжаем улучшать дизайн ВТБ Мои Инвестиции, чтобы работа с приложением была максимально удобной и простой. При этом надежность и бесперебойная работа приложения остается нашим важнейшим приоритетом. Это особенно важно сегодня, когда интерес населения к инвестиционным продуктам непрерывно растет. В ближайшее время наших клиентов ждет множество полезных изменений, и инвестировать с ВТБ Мои Инвестиции будет еще удобнее", - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, слова которого приводит пресс-служба.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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ВТБ Мои Инвестиции запустили новый сервис по работе с опционами
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
 
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