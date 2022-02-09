МИД Китая призвал США прекратить без конца вводить санкции против КНДР
МИД Китая призвал США прекратить без конца вводить санкции и оказывать давление на КНДР
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. США необходимо прекратить без конца вводить санкции и оказывать давление на КНДР, если они искренне беспокоятся о благополучии северокорейского народа, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"КНДР на протяжении длительного периода сталкивается с внешними угрозами безопасности, что является основной причиной проблемы Корейского полуострова. И для того чтобы коренным образом решить проблему Корейского полуострова, необходимо устранить рациональные опасения КНДР в области безопасности", - заявил дипломат.
По его словам, "если США искренне беспокоятся о благополучии северокорейского народа, то им не следует без конца вводить санкции и оказывать давление на КНДР, а необходимо придать должное значение тем мерам по денуклеаризации, которые предпринял Пхеньян, ответить на законные и справедливые озабоченности КНДР, а также принять меры по смягчению санкций в отношении Северной Кореи".
В январе лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
Ранее Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций в отношении КНДР. Согласно тексту проекта резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Совбез ООН отмечает, что КНДР не проводила ядерные испытания с сентября 2017 года и ввела мораторий на такие испытания, а также на пуски ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с 2018 года. Авторы написали о тяжелом положении экономики и тяжелых жизненных условиях в КНДР в последние годы. Как отмечается в документе, СБ ООН "позитивно рассмотрит возможность корректировки санкций в отношении КНДР" в свете соблюдения ею резолюций. Предлагается отменить запрет на работу северокорейским рабочим за рубежом, снять санкции с проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества, отменить ряд других ограничительных мер.
КНДР за январь провела семь испытаний вооружений. Сначала 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты (оба раза пуски также производились из провинции Чагандо), 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го и 27-го КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. КНДР 30 января произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо.
18 марта 2021, 09:26В США выразили надежду, что Китай поможет в вопросе денуклеаризации КНДР