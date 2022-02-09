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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220209/kipr-1771813644.html
Ростуризм заявил, что долги по "ковидным" путевкам на Кипр почти погашены
Ростуризм заявил, что долги по "ковидным" путевкам на Кипр почти погашены - РИА Новости, 09.02.2022
Ростуризм заявил, что долги по "ковидным" путевкам на Кипр почти погашены
Российским туроператорам удалось почти полностью сократить долг по нереализованным с начала пандемии путевкам на Кипр, Ростуризм рассчитывает, что все будет... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:38
2022-02-09T10:38
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новости - туризм
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российским туроператорам удалось почти полностью сократить долг по нереализованным с начала пандемии путевкам на Кипр, Ростуризм рассчитывает, что все будет выплачено в самые короткие сроки, заявила глава ведомства Зарина Догузова в ходе встречи с министром туризма Кипра Саввасом Пердиосом.По данным ведомства, остров входит в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян по итогам прошлого года. "С момента возобновления туризма в июне 2021 года и до конца сезона наши туристы совершили более 430 тысяч поездок на Кипр, и это несмотря на отсутствие чартерных программ. Для сравнения, за весь допандемийный 2019 год россияне совершили 860 тысяч таких поездок", — говорится в сообщении.В свою очередь министр туризма Кипра напомнил, что с 1 марта для вакцинированных "Спутником V" отменяются ПЦР-исследования для въезда в эту страну, а непривитым туристам будет достаточно результатов экспресс-тестирования. "Кроме того, кипрская сторона пообещала взять на себя расходы российских туристов по проживанию, питанию и медицинскому обслуживанию, если они заболеют коронавирусом во время путешествия или окажутся контактными с заболевшим", — отмечает пресс-служба Ростуризма.Стороны также обсудили привлечение инвестиций в российскую туристическую отрасль. "Министр туризма Кипра выразил готовность оказать любое содействие", — говорится в сообщении ведомства.
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туризм, новости - туризм, россия, кипр, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, зарина догузова, коронавирус covid-19
10:38 09.02.2022
 
Ростуризм заявил, что долги по "ковидным" путевкам на Кипр почти погашены

Ростуризм рассчитывает, что долг по "ковидным" турам на Кипр будет скоро полностью закрыт

© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Порт в Айя-Напе, Кипр
Порт в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российским туроператорам удалось почти полностью сократить долг по нереализованным с начала пандемии путевкам на Кипр, Ростуризм рассчитывает, что все будет выплачено в самые короткие сроки, заявила глава ведомства Зарина Догузова в ходе встречи с министром туризма Кипра Саввасом Пердиосом.
"Благодаря запуску регулярного авиасообщения туроператорам удалось сократить долг более чем на 98 процентов. На март 2020 года он составлял почти четыре миллиарда, а сейчас — 60 миллионов рублей. Считаю, что это отличный результат. Рассчитываю, что с учетом остающейся суммы долг по Кипру будет закрыт в полном объеме в самые короткие сроки", — цитирует Догузову пресс-служба Ростуризма.
По данным ведомства, остров входит в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян по итогам прошлого года. "С момента возобновления туризма в июне 2021 года и до конца сезона наши туристы совершили более 430 тысяч поездок на Кипр, и это несмотря на отсутствие чартерных программ. Для сравнения, за весь допандемийный 2019 год россияне совершили 860 тысяч таких поездок", — говорится в сообщении.
В свою очередь министр туризма Кипра напомнил, что с 1 марта для вакцинированных "Спутником V" отменяются ПЦР-исследования для въезда в эту страну, а непривитым туристам будет достаточно результатов экспресс-тестирования.
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"Кроме того, кипрская сторона пообещала взять на себя расходы российских туристов по проживанию, питанию и медицинскому обслуживанию, если они заболеют коронавирусом во время путешествия или окажутся контактными с заболевшим", — отмечает пресс-служба Ростуризма.
Стороны также обсудили привлечение инвестиций в российскую туристическую отрасль. "Министр туризма Кипра выразил готовность оказать любое содействие", — говорится в сообщении ведомства.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияКипрФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)туристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на мореЗарина ДогузоваКоронавирус COVID-19
 
 
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