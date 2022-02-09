https://ria.ru/20220209/kiberbezopasnost-1771805801.html
Россия лидирует по числу заблокированных вредоносных сайтов, сообщила ESET
Россия лидирует по числу заблокированных вредоносных сайтов, сообщила ESET - РИА Новости, 09.02.2022
Россия лидирует по числу заблокированных вредоносных сайтов, сообщила ESET
Россия в конце 2021 года заблокировала 12,8% всех поддельных сайтов в мире, что является лучшим показателем среди всех стран, говорится в исследовании,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:42
2022-02-09T08:42
2022-02-09T08:42
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в конце 2021 года заблокировала 12,8% всех поддельных сайтов в мире, что является лучшим показателем среди всех стран, говорится в исследовании, проведенном компанией по кибербезопасности ESET, результаты которого есть у РИА Новости.Исследование проводилось за период с сентября по декабрь 2021 года."Аналитики ESET выяснили, что Россия занимает лидирующие позиции по количеству заблокированных поддельных сайтов: их доля составила 12,8%. В пятерку вошли Япония – 8,2%, Польша – 5%, Перу – 4,6% и Украина – 4,1%", - говорится в исследовании.В исследовании отмечается, что более трети всех фейковых веб-ресурсов в мире зарегистрировано в США. Следом с большим отставанием идут Китай, Германия, Нидерланды и Франция.Его авторы отмечают, что при подделке сайтов мошенники довольно часто используют омоглифы, то есть меняют схожие латинские буквы на кириллицу.В исследовании также отмечается, что Россия входит в пятерку стран-лидеров по числу спама в электронной почте.
https://ria.ru/20220119/dannye-1768621276.html
https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748347573.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, франция, сша
Россия лидирует по числу заблокированных вредоносных сайтов, сообщила ESET
ESET: Россия в конце 2021 года заблокировала 12,8% всех поддельных сайтов в мире