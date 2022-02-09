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Киев потребовал извинений после инцидента в парламенте Словакии

Киев потребовал извинений после инцидента в парламенте Словакии - РИА Новости, 09.02.2022

Киев потребовал извинений после инцидента в парламенте Словакии

Украина не рассматривает инцидент в парламенте Словакии с украинским флагом как целенаправленную антиукраинскую акцию, но направила свой протест и требует... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T22:50

2022-02-09T22:50

2022-02-09T22:50

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КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Украина не рассматривает инцидент в парламенте Словакии с украинским флагом как целенаправленную антиукраинскую акцию, но направила свой протест и требует извинений, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.По данным украинских СМИ, словацкие депутаты Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну в парламенте и развернули флаг Словакии. После этого к трибуне вышли представители другой партии с украинским флагом и развернули его. Но при этом в перевернутом положении. Тогда Медвецки вылил воду на украинский флаг и своих оппонентов."Это не была целенаправленная антиукраинская акция. Это было происшествие, которое было в широком контексте противостояния власти и оппозиции в парламенте, не по украинскому вопросу. Но любое неуважительное поведение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. Поэтому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, как это делается в таких случаях, и требовать извинений от человека, который это сделал… Но мы такие вещи не забываем… Мы найдем случай достойно ответить на этот поступок, если этот человек не принесет свои извинения", - сказал Кулеба в среду на пресс-конференции.По его словам, пока извинений от словацкого парламентарий не поступало.Вместе с тем Кулеба добавил, что у Киева "чудесные отношения" с правительством Словакии, а этот инцидент не повлияет на украинско-словацкие отношения.

https://ria.ru/20220209/sabotazh-1771971663.html

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