https://ria.ru/20220209/izolyatsiya-1771904268.html

Захарова опровергла утверждения об "изоляции" России

Захарова опровергла утверждения об "изоляции" России - РИА Новости, 09.02.2022

Захарова опровергла утверждения об "изоляции" России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дня не проходит без визита иностранной делегации в Москву, опровергнув тем самым утверждения о... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:05

2022-02-09T16:05

2022-02-09T16:05

политика

мария захарова

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дня не проходит без визита иностранной делегации в Москву, опровергнув тем самым утверждения о якобы "изоляции" России."Это одно из проявлений "изоляции", когда не проходит и дня, чтобы кто-либо к нам не приезжал с визитом, с переговорами, заключал соглашение и так далее", - сказала она в эфире "России 24".Захарова подчеркнула, что это демонстрирует интенсивность диалога, в том числе с западными партнерами."Западные представители всех уровней каждую неделю на протяжении всех этих лет приезжают, проводят переговоры, уточняют позиции, какие-то свои предложения делают, идет дискуссия...", - пояснила она.На этой неделе прошли переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, на следующей неделе запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также на эту неделю планируется визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

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политика, мария захарова, россия