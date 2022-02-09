Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/izolyatsiya-1771904268.html
Захарова опровергла утверждения об "изоляции" России
Захарова опровергла утверждения об "изоляции" России - РИА Новости, 09.02.2022
Захарова опровергла утверждения об "изоляции" России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дня не проходит без визита иностранной делегации в Москву, опровергнув тем самым утверждения о... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:05
2022-02-09T16:05
политика
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дня не проходит без визита иностранной делегации в Москву, опровергнув тем самым утверждения о якобы "изоляции" России."Это одно из проявлений "изоляции", когда не проходит и дня, чтобы кто-либо к нам не приезжал с визитом, с переговорами, заключал соглашение и так далее", - сказала она в эфире "России 24".Захарова подчеркнула, что это демонстрирует интенсивность диалога, в том числе с западными партнерами."Западные представители всех уровней каждую неделю на протяжении всех этих лет приезжают, проводят переговоры, уточняют позиции, какие-то свои предложения делают, идет дискуссия...", - пояснила она.На этой неделе прошли переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, на следующей неделе запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также на эту неделю планируется визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, мария захарова, россия
16:05 09.02.2022
 
Захарова опровергла утверждения об "изоляции" России

Представитель МИД Захарова: не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не приехал в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дня не проходит без визита иностранной делегации в Москву, опровергнув тем самым утверждения о якобы "изоляции" России.
"Это одно из проявлений "изоляции", когда не проходит и дня, чтобы кто-либо к нам не приезжал с визитом, с переговорами, заключал соглашение и так далее", - сказала она в эфире "России 24".
Захарова подчеркнула, что это демонстрирует интенсивность диалога, в том числе с западными партнерами.
"Западные представители всех уровней каждую неделю на протяжении всех этих лет приезжают, проводят переговоры, уточняют позиции, какие-то свои предложения делают, идет дискуссия...", - пояснила она.
На этой неделе прошли переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, на следующей неделе запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также на эту неделю планируется визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 08:00
В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре
 
ПолитикаМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала