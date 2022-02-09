Захарова опровергла утверждения об "изоляции" России
Представитель МИД Захарова: не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не приехал в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дня не проходит без визита иностранной делегации в Москву, опровергнув тем самым утверждения о якобы "изоляции" России.
"Это одно из проявлений "изоляции", когда не проходит и дня, чтобы кто-либо к нам не приезжал с визитом, с переговорами, заключал соглашение и так далее", - сказала она в эфире "России 24".
Захарова подчеркнула, что это демонстрирует интенсивность диалога, в том числе с западными партнерами.
"Западные представители всех уровней каждую неделю на протяжении всех этих лет приезжают, проводят переговоры, уточняют позиции, какие-то свои предложения делают, идет дискуссия...", - пояснила она.
На этой неделе прошли переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, на следующей неделе запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также на эту неделю планируется визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс.