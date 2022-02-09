https://ria.ru/20220209/izbienie-1771826814.html
Жительницу Архангельска обвинили в избиении дочери из-за отказа читать
Жительницу Архангельска обвинили в избиении дочери из-за отказа читать - РИА Новости, 09.02.2022
Жительницу Архангельска обвинили в избиении дочери из-за отказа читать
Следователи направили в суд уголовное дело против жительницы Архангельска, которая обвиняется в том, что била дочь и бросала в нее вещи за то, что девочка... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:07
2022-02-09T11:07
2022-02-09T11:07
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 9 фев – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело против жительницы Архангельска, которая обвиняется в том, что била дочь и бросала в нее вещи за то, что девочка гуляла после школы, плохо слушалась и отказывалась читать дополнительную литературу, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.Уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей возбуждено в отношении 35-летней жительницы Архангельска. По версии следствия, женщина издевалась над дочерью в течение нескольких лет - с января 2017 года по октябрь 2021 года."Обвиняемая, выражая своё недовольство непослушанием, прогулками после школы, отказом в чтении дополнительной литературы, систематически наносила дочери, начиная с ее 11-летнего возраста, побои руками и ремнем, таскала девочку за волосы, бросала в нее книги и другие предметы, причиняя физические и психические страдания", - говорится в сообщении.Отмечается, что о происходящем в семье стало известно после того, как соседи вызвали сотрудников полиции, услышав крики девочки о помощи. Сейчас подросток находится в социально-реабилитационном центре, решается вопрос о дальнейшем ее проживании с отцом."В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала и пояснила следователю, что пару раз в воспитательных целях наказывала дочь. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220111/izbienie-1767330179.html
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происшествия, архангельск
Жительницу Архангельска обвинили в избиении дочери из-за отказа читать
Жительницу Архангельска обвинили в избиении дочери из-за прогулок и отказа читать
МУРМАНСК, 9 фев – РИА Новости.
Следователи направили в суд уголовное дело против жительницы Архангельска, которая обвиняется в том, что била дочь и бросала в нее вещи за то, что девочка гуляла после школы, плохо слушалась и отказывалась читать дополнительную литературу, сообщила
пресс-служба регионального СУСК РФ.
Уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей возбуждено в отношении 35-летней жительницы Архангельска
. По версии следствия, женщина издевалась над дочерью в течение нескольких лет - с января 2017 года по октябрь 2021 года.
"Обвиняемая, выражая своё недовольство непослушанием, прогулками после школы, отказом в чтении дополнительной литературы, систематически наносила дочери, начиная с ее 11-летнего возраста, побои руками и ремнем, таскала девочку за волосы, бросала в нее книги и другие предметы, причиняя физические и психические страдания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о происходящем в семье стало известно после того, как соседи вызвали сотрудников полиции, услышав крики девочки о помощи. Сейчас подросток находится в социально-реабилитационном центре, решается вопрос о дальнейшем ее проживании с отцом.
"В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала и пояснила следователю, что пару раз в воспитательных целях наказывала дочь. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.