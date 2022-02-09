12:00 09.02.2022 (обновлено: 17:18 09.02.2022)
"Правда тела". Как работает интервальное голодание
“Отдыхать” от еды 14, 16 или даже 20 (это уже экстремально!) часов. Это - основное правило интервального голодания. Как это работает, и что происходит с нами, когда мы не едим? Разбираемся, какой промежуток лучше выдерживать, кому это подходит, а для кого опасно. И почему правило “не есть за 2-3 часа до сна” действительно полезно для всех.
Оптимальное время для "голодного" интервала - 8 часов на сон, к которым стоит прибавить 2-4 часа, считает врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова. Как работает интервальное голодание, и как не навредить себе?
00:55 Интервальное питание: это как?
01:56 Что происходит с нами, когда мы не едим
03:07 Почему много есть после 18-ти часов (или за 2-3 часа до сна) вредно
04:05 Что происходит с жиром ночью
05:50 Нужно ли не есть вечером вообще, или можно стакан кефира и яблоко
07:49 “20 часов не едим, и только 4 часа на еду - это нерационально”: взгляд врача
09:15 “Интервальное питание для пациентов с заболеваниями ЖКТ не подходит”
11:10 Где переходным момент между воздержанием от пищи и анорексией
13:55 Хорошо ли организму, когда он не ест
14:55 Сколько минимально организм должен отдыхать от еды
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Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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