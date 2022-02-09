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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220209/intervalnoe-1771812488.html
"Правда тела". Как работает интервальное голодание
"Правда тела". Как работает интервальное голодание - РИА Новости, 09.02.2022
"Правда тела". Как работает интервальное голодание
“Отдыхать” от еды 14, 16 или даже 20 (это уже экстремально!) часов. Это - основное правило интервального голодания. Как это работает, и что происходит с нами, когда мы не едим? Разбираемся, какой промежуток лучше выдерживать, кому это подходит, а для кого опасно. И почему правило “не есть за 2-3 часа до сна” действительно полезно для всех.
2022-02-09T12:00
2022-02-09T17:18
правда тела
подкаст
питание
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"Правда тела". Как работает интервальное голодание
“Отдыхать” от еды 14, 16 или даже 20 (это уже экстремально!) часов. Это - основное правило интервального голодания. Как это работает, и что происходит с нами, когда мы не едим? Разбираемся, какой промежуток лучше выдерживать, кому это подходит, а для кого опасно. И почему правило “не есть за 2-3 часа до сна” действительно полезно для всех.
audio/mpeg
"Правда тела". Как работает интервальное голодание
“Отдыхать” от еды 14, 16 или даже 20 (это уже экстремально!) часов. Это - основное правило интервального голодания. Как это работает, и что происходит с нами, когда мы не едим? Разбираемся, какой промежуток лучше выдерживать, кому это подходит, а для кого опасно. И почему правило “не есть за 2-3 часа до сна” действительно полезно для всех.
audio/mpeg
Оптимальное время для "голодного" интервала - 8 часов на сон, к которым стоит прибавить 2-4 часа, считает врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова. Как работает интервальное голодание, и как не навредить себе? 00:55 Интервальное питание: это как?01:56 Что происходит с нами, когда мы не едим03:07 Почему много есть после 18-ти часов (или за 2-3 часа до сна) вредно04:05 Что происходит с жиром ночью05:50 Нужно ли не есть вечером вообще, или можно стакан кефира и яблоко07:49 “20 часов не едим, и только 4 часа на еду - это нерационально”: взгляд врача09:15 “Интервальное питание для пациентов с заболеваниями ЖКТ не подходит”11:10 Где переходным момент между воздержанием от пищи и анорексией13:55 Хорошо ли организму, когда он не ест14:55 Сколько минимально организм должен отдыхать от едыС самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, питание, аудио
12:00 09.02.2022 (обновлено: 17:18 09.02.2022)
 

"Правда тела". Как работает интервальное голодание

Правда тела
"Правда тела". Как работает интервальное голодание
Вчера, 12:00
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“Отдыхать” от еды 14, 16 или даже 20 (это уже экстремально!) часов. Это - основное правило интервального голодания. Как это работает, и что происходит с нами, когда мы не едим? Разбираемся, какой промежуток лучше выдерживать, кому это подходит, а для кого опасно. И почему правило “не есть за 2-3 часа до сна” действительно полезно для всех.
Оптимальное время для "голодного" интервала - 8 часов на сон, к которым стоит прибавить 2-4 часа, считает врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова. Как работает интервальное голодание, и как не навредить себе?
00:55 Интервальное питание: это как?
01:56 Что происходит с нами, когда мы не едим
03:07 Почему много есть после 18-ти часов (или за 2-3 часа до сна) вредно
04:05 Что происходит с жиром ночью
05:50 Нужно ли не есть вечером вообще, или можно стакан кефира и яблоко
07:49 “20 часов не едим, и только 4 часа на еду - это нерационально”: взгляд врача
09:15 “Интервальное питание для пациентов с заболеваниями ЖКТ не подходит”
11:10 Где переходным момент между воздержанием от пищи и анорексией
13:55 Хорошо ли организму, когда он не ест
14:55 Сколько минимально организм должен отдыхать от еды
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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