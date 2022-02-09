https://ria.ru/20220209/inflyatsiya-1771950593.html

Инфляция в России составила 8,8 процента на 4 февраля

Инфляция в России составила 8,8 процента на 4 февраля - РИА Новости, 09.02.2022

Инфляция в России составила 8,8 процента на 4 февраля

Инфляция в годовом выражении на 4 февраля составила 8,8 процента против 8,82 неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о ситуации с ценами в России. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:33

2022-02-09T19:33

2022-02-09T23:14

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Инфляция в годовом выражении на 4 февраля составила 8,8 процента против 8,82 неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о ситуации с ценами в России.По данным Росстата, этот показатель с 29 января по 4 февраля достиг 0,29 процента, неделей ранее он составил 0,19 процента, с начала года — 1,16 процента.Там также отмечает увеличение стоимости услуг зарубежного туризма. Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,16 процента.По данным Минэкономразвития, продовольственная инфляция на 4 февраля составила 11,13 процента в годовом выражении (10,52 процента без учета овощей и фруктов, стоимость которых увеличилась на 15,98 процента); цены на непродовольственные товары выросли на 8,73 процента в годовом выражении. Услуги (туристические и регулируемые) на 4 февраля подорожали на 5,06 процента год к году.

https://ria.ru/20220209/zarplata-1771946979.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция