https://ria.ru/20220209/gretsiya-1771922659.html

В МИД Греции ответили на вопрос об ответе на письмо Лаврова

В МИД Греции ответили на вопрос об ответе на письмо Лаврова - РИА Новости, 09.02.2022

В МИД Греции ответили на вопрос об ответе на письмо Лаврова

Официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну ушел от ответа на вопрос, намерена ли Греция соблюдать обязательства страны по Хартии европейской... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:21

2022-02-09T17:21

2022-02-09T17:21

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АФИНЫ, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну ушел от ответа на вопрос, намерена ли Греция соблюдать обязательства страны по Хартии европейской безопасности, подписанной на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года.Подписавшие Хартию государства ОБСЕ, в том числе Греция, взяли обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.Папаиоанну на брифинге не стал отвечать по сути на вопрос РИА Новости, каков ответ Афин на письмо главы МИД России Сергея Лаврова, переданное 31 января греческой стороне.Лавров в письме просил проинформировать, как конкретно правительство Греции намерено выполнять это обязательство по неделимости безопасности на практике в современных условиях, а если оно отказывается от данного обязательства, то Лавров просит четко сообщить об этом."Я не могу комментировать внутреннюю переписку между государствами", - сказал Папаиоанну на вопрос РИА Новости, каков ответ Греции.На вопрос, какова позиция Греции и соблюдает ли она эту Хартию европейской безопасности, официальный представитель МИД ответил: "Я могу сказать то же, что и раньше. Мне нечего добавить".На уточняющий вопрос, какова же позиция Греции, Папаиоанну сослался на свое вступительное слово на брифинге, в котором он сказал, что "Греция является членом ЕС и НАТО и связана обязательством, но всегда говорит своим собеседникам, что необходимо сохранять каналы связи с Россией, и считает, что Россия является неотъемлемой частью в архитектуре безопасности"."Это ясно", - сказал он.На уточняющий вопрос, что ответ от Греции просили, как от члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не как члена Евросоюза и НАТО, Папаиоанну сказал: "Большое спасибо за вопрос. Я уже ответил, мне больше нечего добавить".Вопрос об отношениях с Россией подняли и корреспонденты других СМИ.Один из журналистов попросил прокомментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова об использовании порта Александруполис для целей военно-морских сил США и включен ли этот вопрос в повестку переговоров Лаврова с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, которые запланированы на 18 февраля в Москве."Наши отношения с Россией являются историческими, у нас есть постоянные каналы связи, у нас ведется откровенный диалог с Россией. И в этом контексте мы обсуждаем наше дальнейшее сотрудничество. Я хочу повторить, что Греция - член Евросоюза и НАТО и должна соблюдать свои обязательства, и она также хочет сохранить каналы связи и диалога с Россией. Разрешите мне больше ничего не добавлять", - сказал Папаиоанну.На вопрос, будет ли использоваться порт Александруполис и базы США в Греции американцами в случае обострения ситуации на Украине, Папаиоанну сказал, что это тема не министерства иностранных дел Греции."Это греческие базы, это вопрос министерства национальной обороны", - сказал он.На замечание, что порт Александруполис не является военной базой, Папаиоанну сказал, что он не уполномочен говорить и за порт."Я не знаю о каком-либо подобном запросе", - сказал он.В соответствии с существующей практикой, иностранные государства уведомляют МИД Греции о планах использования портов страны и запрашивают разрешения.На вопрос, передаст ли Дендиас после недавней поездки на Украину какое-либо послание Лаврову, Папаиоанну сказал, что у Греции для всех сторон одно послание - необходимость деэскалации, и об этом греческий министр говорил и с украинским министром иностранных дел. По его словам, Греция очень обеспокоена положением греческого населения в Мариуполе и других городах региона.

https://ria.ru/20220209/diplomatiya-1771902451.html

https://ria.ru/20220209/lavrov-1771912996.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/lavrov-1770559965.html

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в мире, никос дендиас, россия, греция, сша, мид греции‎, евросоюз, нато