https://ria.ru/20220209/golosovanie-1771787649.html

В парламенте Словакии надругались над флагом Украины

В парламенте Словакии надругались над флагом Украины - РИА Новости, 09.02.2022

В парламенте Словакии надругались над флагом Украины

Два депутата парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T00:24

2022-02-09T00:24

2022-02-09T07:40

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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Два депутата парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное этому вопросу. Данное соглашение было подписано 3 февраля в Вашингтоне госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой минобороны Словакии Ярославом Надем. Ранее соглашение одобрил кабмин республики.Открытие заседания парламента не обошлось без ряда инцидентов. В частности, двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его. Объявленная прямая телетрансляция из парламента не проводилась, отдельные фрагменты заседания показал телеканал ТА3. Из-за большого количества больных в заседании парламента участвовали лишь 79 из 150 депутатов.Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо при открытии заседания призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, "каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению".Бывший премьер отметил, что соглашение с США "является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО". Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а "лишь способствует повышению напряженности в данный сложный период".На заседании парламента собирался выступить генпрокурор Марош Жилинка, который ранее нашел в соглашении 35 несоответствий словацкому законодательству. Однако благодаря голосам депутатов от правящей коалиции Жилинке это сделать не позволили.Голосование о решении по соглашению с США намечено на 11.00 (13.00 мск) в среду 9 февраля.Двустороннее соглашение между Братиславой и Вашингтоном, проект которого ранее одобрил словацкий кабмин, позволит американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Договоренности будут действовать десять лет с возможностью последующего продления или отказа от него. Документ предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.

https://ria.ru/20220208/nato-1771670128.html

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