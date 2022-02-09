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Заявки на прокачку газа через Украину продолжают снижаться
Заявки на прокачку газа через Украину продолжают снижаться - РИА Новости, 09.02.2022
Заявки на прокачку газа через Украину продолжают снижаться
Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:48
2022-02-09T09:48
экономика
украина
газпром
оператор гтс украины
россия
eustream
европа
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 8 февраля составляли 84,7 миллиона кубометров, а на 9 февраля — 78,9 миллиона кубометров. Это ниже почти на 6,8%, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Номинации же на 7 февраля составляли 97,5 миллиона кубометров.Данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России) указывают, что объем заявок снизился примерно на 10%. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 8 февраля составили 56,8 миллиона кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше предусмотренных контрактом 109 миллионов кубометров сутки. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режиме реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.
https://ria.ru/20220209/ukraina-1771810953.html
https://ria.ru/20220207/diversifikatsiya-1771561546.html
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экономика, украина, газпром, оператор гтс украины, россия, eustream, европа
09:48 09.02.2022
 
Заявки на прокачку газа через Украину продолжают снижаться

Заявки на прокачку газа по газопроводу "Ямал — Европа" через Украину продолжают снижаться

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 8 февраля составляли 84,7 миллиона кубометров, а на 9 февраля — 78,9 миллиона кубометров. Это ниже почти на 6,8%, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Номинации же на 7 февраля составляли 97,5 миллиона кубометров.
Данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России) указывают, что объем заявок снизился примерно на 10%. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 8 февраля составили 56,8 миллиона кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.
Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше предусмотренных контрактом 109 миллионов кубометров сутки. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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Украина получает за транзит газа два-три миллиарда долларов, заявил Чижов
Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.
Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режиме реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 21:29
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ЭкономикаУкраинаГазпромОператор ГТС УкраиныРоссияEustreamЕвропа
 
 
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