Заявки на прокачку газа через Украину продолжают снижаться
Заявки на прокачку газа по газопроводу "Ямал — Европа" через Украину продолжают снижаться
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 8 февраля составляли 84,7 миллиона кубометров, а на 9 февраля — 78,9 миллиона кубометров. Это ниже почти на 6,8%, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Номинации же на 7 февраля составляли 97,5 миллиона кубометров.
Данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России) указывают, что объем заявок снизился примерно на 10%. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 8 февраля составили 56,8 миллиона кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.
Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше предусмотренных контрактом 109 миллионов кубометров сутки. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.
Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.
Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режиме реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.