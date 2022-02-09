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Чижов сравнил подход НАТО к гарантиям с "пивом для членов профсоюза"

Чижов сравнил подход НАТО к гарантиям с "пивом для членов профсоюза" - РИА Новости, 09.02.2022

Чижов сравнил подход НАТО к гарантиям с "пивом для членов профсоюза"

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сравнил подход НАТО к выдвинутым несколько лет назад предложениям по юридическим гарантиям в сфере... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:08

2022-02-09T09:08

2022-02-09T09:08

в мире

владимир чижов

обсе

нато

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сравнил подход НАТО к выдвинутым несколько лет назад предложениям по юридическим гарантиям в сфере безопасности с "пивом для членов профсоюза".Он напомнил, в частности, о Хартии европейской безопасности 1999 года, где заложен принцип равной и неделимой безопасности для европейского континента, предусмотрен отказ от попыток укрепления своей безопасности за счёт безопасности других стран."Да, в упомянутых мною документах содержатся политические, а не юридические обязательства. Именно поэтому более десяти лет назад в Москве родилась идея принятия Договора о европейской безопасности, чтобы, в частности, трансформировать ранее принятые на себя лидерами стран политические обязательства в юридические. Был создан проект документа, и мы в Брюсселе и по столицам начали его серьезно обсуждать. Но дело далеко не продвинулось. Ответ НАТО был вполне прямолинеен: российское предложение не годится, ибо юридические гарантии безопасности – это только для членов альянса. А остальные либо пусть вступают, либо довольствуются меньшим. В общем, как в бессмертном романе ("Золотой теленок" - ред.): "Пиво - только членам профсоюза", - сказал Чижов в интервью РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир чижов, обсе, нато