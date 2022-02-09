https://ria.ru/20220209/finlyandiya-1771956959.html
МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО
МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО - РИА Новости, 09.02.2022
МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО
Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:05
2022-02-09T20:05
2022-02-09T20:08
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев - РИА Новости. Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто."Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте", - отметил министр.
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нато, в мире, финляндия
20:05 09.02.2022 (обновлено: 20:08 09.02.2022)
МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО
Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО