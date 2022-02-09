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МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО
МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО - РИА Новости, 09.02.2022
МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО
Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:05
2022-02-09T20:08
нато
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев - РИА Новости. Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто."Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте", - отметил министр.
https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770435556.html
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нато, в мире, финляндия
20:05 09.02.2022 (обновлено: 20:08 09.02.2022)
 
МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев - РИА Новости. Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте", - отметил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 10:57
Посольство передало главе МИД Финляндии послание Лаврова по безопасности
 
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