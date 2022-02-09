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В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины
В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины - РИА Новости, 09.02.2022
В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины
Американские войска могут привлечь к эвакуации граждан США с Украины, но на украинскую территорию их направлять не планируется, заявил официальный представитель РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:54
2022-02-09T23:16
в мире
пентагон
сша
украина
польша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американские войска могут привлечь к эвакуации граждан США с Украины, но на украинскую территорию их направлять не планируется, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы. Конечно, они будут к этому готовы", - сказал он журналистам на брифинге.По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу.Он подчеркнул, что вывоза американцев с Украины силами военных не предполагается, и призвал их покинуть страну гражданскими авиарейсами.
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в мире, пентагон, сша, украина, польша, джон кирби
22:54 09.02.2022 (обновлено: 23:16 09.02.2022)
 
В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины

Пентагон допустил использование войск при эвакуации американцев из Украины при эскалации

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американские войска могут привлечь к эвакуации граждан США с Украины, но на украинскую территорию их направлять не планируется, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы. Конечно, они будут к этому готовы", - сказал он журналистам на брифинге.
По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу.
Он подчеркнул, что вывоза американцев с Украины силами военных не предполагается, и призвал их покинуть страну гражданскими авиарейсами.
Украинский военнослужащий в Авдеевке, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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В миреПентагонСШАУкраинаПольшаДжон Кирби
 
 
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