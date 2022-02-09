https://ria.ru/20220209/evakuatsiya-1771972391.html
В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины
В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины - РИА Новости, 09.02.2022
В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины
Американские войска могут привлечь к эвакуации граждан США с Украины, но на украинскую территорию их направлять не планируется, заявил официальный представитель РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:54
2022-02-09T22:54
2022-02-09T23:16
в мире
пентагон
сша
украина
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американские войска могут привлечь к эвакуации граждан США с Украины, но на украинскую территорию их направлять не планируется, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы. Конечно, они будут к этому готовы", - сказал он журналистам на брифинге.По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу.Он подчеркнул, что вывоза американцев с Украины силами военных не предполагается, и призвал их покинуть страну гражданскими авиарейсами.
https://ria.ru/20220209/donbass-1771958646.html
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в мире, пентагон, сша, украина, польша, джон кирби
22:54 09.02.2022 (обновлено: 23:16 09.02.2022)
В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины
Пентагон допустил использование войск при эвакуации американцев из Украины при эскалации