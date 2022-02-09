https://ria.ru/20220209/ermitazh-1771918216.html

Эрмитаж изменит режим работы из-за неблагоприятной эпидситуации

Эрмитаж изменит режим работы из-за неблагоприятной эпидситуации - РИА Новости, 09.02.2022

Эрмитаж изменит режим работы из-за неблагоприятной эпидситуации

Государственный Эрмитаж с 15 февраля изменит режим работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:32

2022-02-09T18:32

2022-02-09T18:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Государственный Эрмитаж с 15 февраля изменит режим работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба музея."С 15 февраля в Главном музейном комплексе и Главном штабе Государственного Эрмитажа изменится режим работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Оба экспозиционных комплекса будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00. Суббота остается продленным днем до 20.00. Последний сеанс на посещение – за два часа до закрытия", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается также, что с 8 февраля временно приостановил прием посетителей Зимний дворец Петра I. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Эрмитажа, в последнее время музей работал с 11.00 до 18.00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, а по средам, пятницам и субботам – с 11.00 до 20.00.Билеты можно приобрести только онлайн. Кассы в музее не работают. Продажа билетов осуществляется только на определенные сеансы и маршруты. Количество билетов на каждый день и сеанс ограничено.Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. 1764 год считается датой основания Эрмитажа, когда Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского.

https://ria.ru/20220205/ermitazh-1770969075.html

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новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, коронавирус в россии