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Байден и король КСА пообещали обеспечить стабильность энергопоставок
Байден и король КСА пообещали обеспечить стабильность энергопоставок - РИА Новости, 09.02.2022
Байден и король КСА пообещали обеспечить стабильность энергопоставок
Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок, РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T23:48
2022-02-09T23:54
в мире
джо байден
саудовская аравия
европа
сша
вена
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров."Лидеры обсудили вопросы, имеющие отношение к ближневосточному региону и Европе, и условились, что их команды останутся в тесной координации в предстоящие недели и месяцы. Оба лидера подтвердили обязательство США и Саудовской Аравии обеспечить стабильность глобальных энергетических поставок", - говорится в релизе.Байден пообещал монарху поддержку США в защите территории и народа Саудовской Аравии от атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов, а также проинформировал о ходе многосторонних переговоров в Вене о восстановлении атомной сделки с Ираном. Президент заверил, что никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, добавил Белый дом.
https://ria.ru/20220209/pobeda-1771944400.html
саудовская аравия
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в мире, джо байден, саудовская аравия, европа, сша, вена, цены на нефть
23:48 09.02.2022 (обновлено: 23:54 09.02.2022)
 
Байден и король КСА пообещали обеспечить стабильность энергопоставок

Байден и король КСА Сальман пообещали обеспечить стабильность глобальных энергопоставок

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.
"Лидеры обсудили вопросы, имеющие отношение к ближневосточному региону и Европе, и условились, что их команды останутся в тесной координации в предстоящие недели и месяцы. Оба лидера подтвердили обязательство США и Саудовской Аравии обеспечить стабильность глобальных энергетических поставок", - говорится в релизе.
Байден пообещал монарху поддержку США в защите территории и народа Саудовской Аравии от атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов, а также проинформировал о ходе многосторонних переговоров в Вене о восстановлении атомной сделки с Ираном. Президент заверил, что никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, добавил Белый дом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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В миреДжо БайденСаудовская АравияЕвропаСШАВенаЦены на нефть
 
 
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