https://ria.ru/20220209/energopostavki-1771974334.html

Байден и король КСА пообещали обеспечить стабильность энергопоставок

Байден и король КСА пообещали обеспечить стабильность энергопоставок - РИА Новости, 09.02.2022

Байден и король КСА пообещали обеспечить стабильность энергопоставок

Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок, РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T23:48

2022-02-09T23:48

2022-02-09T23:54

в мире

джо байден

саудовская аравия

европа

сша

вена

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров."Лидеры обсудили вопросы, имеющие отношение к ближневосточному региону и Европе, и условились, что их команды останутся в тесной координации в предстоящие недели и месяцы. Оба лидера подтвердили обязательство США и Саудовской Аравии обеспечить стабильность глобальных энергетических поставок", - говорится в релизе.Байден пообещал монарху поддержку США в защите территории и народа Саудовской Аравии от атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов, а также проинформировал о ходе многосторонних переговоров в Вене о восстановлении атомной сделки с Ираном. Президент заверил, что никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, добавил Белый дом.

https://ria.ru/20220209/pobeda-1771944400.html

саудовская аравия

европа

сша

вена

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в мире, джо байден, саудовская аравия, европа, сша, вена, цены на нефть