https://ria.ru/20220209/emias-1771807335.html
Авторизацию в приложении "ЕМИАС.Инфо" упростили
Авторизацию в приложении "ЕМИАС.Инфо" упростили - РИА Новости, 09.02.2022
Авторизацию в приложении "ЕМИАС.Инфо" упростили
Авторизоваться в приложении "ЕМИАС.Инфо", где доступна электронная медицинская карта, теперь можно с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:58
2022-02-09T08:58
2022-02-09T08:59
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авторизоваться в приложении "ЕМИАС.Инфо", где доступна электронная медицинская карта, теперь можно с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID, сообщается на портале мера Москвы."Получить доступ к электронной медкарте стало возможным без введения кода из СМС. Теперь вход в приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно подтвердить с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID", - отмечается на сайте.В сообщении добавляется, что для активации новых возможностей необходимо обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе. После этого пользователю будет предложено придумать четырехзначный код доступа, а также настроить альтернативные способы авторизации в зависимости от функционала смартфона — по отпечатку пальца или распознаванию лица.По ее словам, альтернативные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку в приложении можно не только узнать сведения медкарты, но и записаться на прием к врачу или заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест.
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общество, технологии, россия
08:58 09.02.2022 (обновлено: 08:59 09.02.2022)
Авторизацию в приложении "ЕМИАС.Инфо" упростили
Вход в медкарту в приложении "ЕМИАС.Инфо" теперь доступен с помощью кода или биометрии
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авторизоваться в приложении "ЕМИАС.Инфо", где доступна электронная медицинская карта, теперь можно с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID, сообщается на портале мера Москвы.
"Получить доступ к электронной медкарте стало возможным без введения кода из СМС. Теперь вход в приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно подтвердить с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID", - отмечается на сайте.
В сообщении добавляется, что для активации новых возможностей необходимо обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе. После этого пользователю будет предложено придумать четырехзначный код доступа, а также настроить альтернативные способы авторизации в зависимости от функционала смартфона — по отпечатку пальца или распознаванию лица.
"Новая возможность сэкономит время горожан и исключит необходимость дополнительного подтверждения входа по ПИН-коду из СМС, таким образом, пользоваться приложением с медкартой станет еще удобнее. Этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
По ее словам, альтернативные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку в приложении можно не только узнать сведения медкарты, но и записаться на прием к врачу или заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест.