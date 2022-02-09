https://ria.ru/20220209/emias-1771807335.html

Авторизацию в приложении "ЕМИАС.Инфо" упростили

Авторизацию в приложении "ЕМИАС.Инфо" упростили - РИА Новости, 09.02.2022

Авторизацию в приложении "ЕМИАС.Инфо" упростили

Авторизоваться в приложении "ЕМИАС.Инфо", где доступна электронная медицинская карта, теперь можно с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:58

2022-02-09T08:58

2022-02-09T08:59

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авторизоваться в приложении "ЕМИАС.Инфо", где доступна электронная медицинская карта, теперь можно с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID, сообщается на портале мера Москвы."Получить доступ к электронной медкарте стало возможным без введения кода из СМС. Теперь вход в приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно подтвердить с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID", - отмечается на сайте.В сообщении добавляется, что для активации новых возможностей необходимо обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе. После этого пользователю будет предложено придумать четырехзначный код доступа, а также настроить альтернативные способы авторизации в зависимости от функционала смартфона — по отпечатку пальца или распознаванию лица.По ее словам, альтернативные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку в приложении можно не только узнать сведения медкарты, но и записаться на прием к врачу или заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759054903.html

https://ria.ru/20200720/1574587519.html

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общество, технологии, россия