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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220209/dostoprimechatelnosti-1771717947.html
Названы самые красивые достопримечательности мира
Названы самые красивые достопримечательности мира - РИА Новости, 09.02.2022
Названы самые красивые достопримечательности мира
Определены самые красивые достопримечательности по версии пользователей одного из популярных туристических сайтов, сообщает Express. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T07:00
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туризм
туризм
новости - туризм
сша
сан-франциско
шотландия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены самые красивые достопримечательности по версии пользователей одного из популярных туристических сайтов, сообщает Express.Эксперты изучили обзоры известных туристических мест на Tripadvisor. В ходе исследования они изучали отзывы пользователей и фиксировали в них количество слов "красивый", "симпатичный", "живописный" и "потрясающий".Чаще всего (3163 раза) эти прилагательные туристы использовали, рассказывая о мосте "Золотые Ворота" в Сан-Франциско.Чуть реже (3107 раз) такие эпитеты относились к парижской Эйфелевой башне. Фонтан Треви в Риме посчитали красивым 3105 раз.Эдинбургский замок, с которого открывается панорамный вид на столицу Шотландии, оказался на четвертом месте в списке. Его назвали потрясающим 3091 раз.Также десятку вошли Колизей, Лувр, колесо обозрения "Лондонский глаз", Тауэр, небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в США.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
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туризм, новости - туризм, сша, сан-франциско, шотландия, лувр, колизей, лондон, достопримечательности, эйфелева башня
07:00 09.02.2022
 
Названы самые красивые достопримечательности мира

"Золотые ворота" Сан-Франциско назвали самой красивой достопримечательностью в мире

CC BY 2.0 / Nicolas Raymond / Golden Dawn Bridge – HDRМост Золотые ворота
Мост Золотые ворота - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
CC BY 2.0 / Nicolas Raymond / Golden Dawn Bridge – HDR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены самые красивые достопримечательности по версии пользователей одного из популярных туристических сайтов, сообщает Express.
Эксперты изучили обзоры известных туристических мест на Tripadvisor. В ходе исследования они изучали отзывы пользователей и фиксировали в них количество слов "красивый", "симпатичный", "живописный" и "потрясающий".
Чаще всего (3163 раза) эти прилагательные туристы использовали, рассказывая о мосте "Золотые Ворота" в Сан-Франциско.
Чуть реже (3107 раз) такие эпитеты относились к парижской Эйфелевой башне. Фонтан Треви в Риме посчитали красивым 3105 раз.
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18 января, 08:00Туризм
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Эдинбургский замок, с которого открывается панорамный вид на столицу Шотландии, оказался на четвертом месте в списке. Его назвали потрясающим 3091 раз.
Также десятку вошли Колизей, Лувр, колесо обозрения "Лондонский глаз", Тауэр, небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в США.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСШАСан-ФранцискоШотландияЛуврКолизейЛондонДостопримечательностиЭйфелева башня
 
 
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