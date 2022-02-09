https://ria.ru/20220209/dostoprimechatelnosti-1771717947.html

Названы самые красивые достопримечательности мира

Названы самые красивые достопримечательности мира - РИА Новости, 09.02.2022

Названы самые красивые достопримечательности мира

Определены самые красивые достопримечательности по версии пользователей одного из популярных туристических сайтов, сообщает Express. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T07:00

2022-02-09T07:00

2022-02-09T07:00

туризм

туризм

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сша

сан-франциско

шотландия

лувр

колизей

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены самые красивые достопримечательности по версии пользователей одного из популярных туристических сайтов, сообщает Express.Эксперты изучили обзоры известных туристических мест на Tripadvisor. В ходе исследования они изучали отзывы пользователей и фиксировали в них количество слов "красивый", "симпатичный", "живописный" и "потрясающий".Чаще всего (3163 раза) эти прилагательные туристы использовали, рассказывая о мосте "Золотые Ворота" в Сан-Франциско.Чуть реже (3107 раз) такие эпитеты относились к парижской Эйфелевой башне. Фонтан Треви в Риме посчитали красивым 3105 раз.Эдинбургский замок, с которого открывается панорамный вид на столицу Шотландии, оказался на четвертом месте в списке. Его назвали потрясающим 3091 раз.Также десятку вошли Колизей, Лувр, колесо обозрения "Лондонский глаз", Тауэр, небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в США.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

https://ria.ru/20220208/perelety-1771450305.html

сша

сан-франциско

шотландия

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