https://ria.ru/20220209/donbass-1771824702.html

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 09.02.2022

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:53

2022-02-09T10:53

2022-02-09T10:53

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луганская народная республика

киев

вооруженные силы украины

обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявили в среду журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.По его словам, чтобы наблюдатели миссии не смогли зафиксировать военную технику 24-й бригады ВСУ, украинские силовики дважды применили станцию РЭБ "Буковель-АД" в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое.

https://ria.ru/20220209/uregulirovanie-1771819689.html

https://ria.ru/20220209/naemniki-1771822307.html

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в мире, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр