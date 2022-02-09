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ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 09.02.2022
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:53
2022-02-09T10:53
в мире
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявили в среду журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.По его словам, чтобы наблюдатели миссии не смогли зафиксировать военную технику 24-й бригады ВСУ, украинские силовики дважды применили станцию РЭБ "Буковель-АД" в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое.
https://ria.ru/20220209/uregulirovanie-1771819689.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр
10:53 09.02.2022
 
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе при помощи средств РЭБ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявили в среду журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 10:22
В ЛНР обвинили Киев в блокировании работы над планом по урегулированию
"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
По его словам, чтобы наблюдатели миссии не смогли зафиксировать военную технику 24-й бригады ВСУ, украинские силовики дважды применили станцию РЭБ "Буковель-АД" в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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В миреЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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