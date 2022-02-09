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СМИ: в США более 200 женщин обвинили гинеколога в домогательствах
СМИ: в США более 200 женщин обвинили гинеколога в домогательствах - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: в США более 200 женщин обвинили гинеколога в домогательствах
Университет Калифорнии заплатит почти четверть миллиарда долларов в рамках урегулирования судебных претензий со стороны более чем 200 женщин, которые... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T02:01
2022-02-09T02:01
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Университет Калифорнии заплатит почти четверть миллиарда долларов в рамках урегулирования судебных претензий со стороны более чем 200 женщин, которые утверждают, что подверглись домогательствам бывшего университетского гинеколога, передает телеканал CBS.Сумма в 243 миллиона долларов будет распределена между 203 истицами. Они обвиняют доктора Джеймса Хипса, который работал в медицинском центре университета, в совершении развратных действий в 1983-2018 годах.Самому врачу предъявлены обвинения по 21 пункту с потенциальным наказанием до 60 лет лишения свободы. Он не признает себя виновным.
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в мире, сша
СМИ: в США более 200 женщин обвинили гинеколога в домогательствах
CBS: в США более 200 женщин обвинили гинеколога Университета Калифорнии в домогательствах