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СМИ: в США более 200 женщин обвинили гинеколога в домогательствах
СМИ: в США более 200 женщин обвинили гинеколога в домогательствах - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: в США более 200 женщин обвинили гинеколога в домогательствах
Университет Калифорнии заплатит почти четверть миллиарда долларов в рамках урегулирования судебных претензий со стороны более чем 200 женщин, которые... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T02:01
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Университет Калифорнии заплатит почти четверть миллиарда долларов в рамках урегулирования судебных претензий со стороны более чем 200 женщин, которые утверждают, что подверглись домогательствам бывшего университетского гинеколога, передает телеканал CBS.Сумма в 243 миллиона долларов будет распределена между 203 истицами. Они обвиняют доктора Джеймса Хипса, который работал в медицинском центре университета, в совершении развратных действий в 1983-2018 годах.Самому врачу предъявлены обвинения по 21 пункту с потенциальным наказанием до 60 лет лишения свободы. Он не признает себя виновным.
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в мире, сша
02:01 09.02.2022
 
СМИ: в США более 200 женщин обвинили гинеколога в домогательствах

CBS: в США более 200 женщин обвинили гинеколога Университета Калифорнии в домогательствах

© AP Photo / Eric RisbergПолиция, США
Полиция, США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Eric Risberg
Полиция, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Университет Калифорнии заплатит почти четверть миллиарда долларов в рамках урегулирования судебных претензий со стороны более чем 200 женщин, которые утверждают, что подверглись домогательствам бывшего университетского гинеколога, передает телеканал CBS.
Сумма в 243 миллиона долларов будет распределена между 203 истицами. Они обвиняют доктора Джеймса Хипса, который работал в медицинском центре университета, в совершении развратных действий в 1983-2018 годах.
Здание телеканала CNN - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 06:52
NYT: издатель отказался работать с экс-журналистом CNN из-за секс-скандала
Самому врачу предъявлены обвинения по 21 пункту с потенциальным наказанием до 60 лет лишения свободы. Он не признает себя виновным.
 
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