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Новости Подмосковья
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Жители МО смогут получать документы из МФЦ в личном кабинете "Госуслуг"
Жители МО смогут получать документы из МФЦ в личном кабинете "Госуслуг" - РИА Новости, 09.02.2022
Жители МО смогут получать документы из МФЦ в личном кабинете "Госуслуг"
Московская область первым из регионов запустила систему "Витрина данных". Теперь ее жители смогут получать документы, за которыми ранее приходилось ходить в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:50
2022-02-09T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Московская область первым из регионов запустила систему "Витрина данных". Теперь ее жители смогут получать документы, за которыми ранее приходилось ходить в МФЦ, в личном кабинете сайта "Госуслуги", а в МФЦ – электронные дубликаты нужных им бумаг, сообщил телеканал "360"."Жители Подмосковья могут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, в личном кабинете на сайте госуслуг. Это стало возможным благодаря „Витрине данных“", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.В дальнейшем электронный дубликат документа можно будет предъявлять вместо оригинала. Пока "Витрина данных" распространяется не на все госуслуги, но программа будет расширяться.Сейчас "Витрина данных" доступна в 10 МФЦ – в Бронницах, Дмитрове, Долгопрудном, Фрязине, Егорьевске, Ивантеевке, Дубне, Шатуре, Шаховском и Щелкове.
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московская область (подмосковье)
16:50 09.02.2022
 

Жители МО смогут получать документы из МФЦ в личном кабинете "Госуслуг"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница в центре государственных услуг "Мои документы"
Сотрудница в центре государственных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Московская область первым из регионов запустила систему "Витрина данных". Теперь ее жители смогут получать документы, за которыми ранее приходилось ходить в МФЦ, в личном кабинете сайта "Госуслуги", а в МФЦ – электронные дубликаты нужных им бумаг, сообщил телеканал "360".
"Жители Подмосковья могут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, в личном кабинете на сайте госуслуг. Это стало возможным благодаря „Витрине данных“", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.
В дальнейшем электронный дубликат документа можно будет предъявлять вместо оригинала. Пока "Витрина данных" распространяется не на все госуслуги, но программа будет расширяться.
Сейчас "Витрина данных" доступна в 10 МФЦ – в Бронницах, Дмитрове, Долгопрудном, Фрязине, Егорьевске, Ивантеевке, Дубне, Шатуре, Шаховском и Щелкове.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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