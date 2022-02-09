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В Чувашии непривитых студентов переведут на дистанционное обучение

В Чувашии непривитых студентов переведут на дистанционное обучение - РИА Новости, 09.02.2022

В Чувашии непривитых студентов переведут на дистанционное обучение

Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, переведут на дистанционное обучение с 17 февраля, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:38

2022-02-09T14:38

2022-02-09T14:38

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чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Студентов в Чувашии, не завершивших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, переведут на дистанционное обучение с 17 февраля, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Соответствующее постановление подписано главным государственным санитарным врачом республики."Временно до улучшения эпидемической ситуации… перевести на дистанционный режим обучения с 17 февраля граждан, не имеющих законченного курса вакцинации", - говорится в тексте постановления.Также изменения коснулись приема в вузы и училища. "Отказать в приеме в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования гражданам старше 18 лет, не имеющим законченного курса вакцинации", - подчеркивается в постановлении.

чувашская республика (чувашия)

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общество, коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19, чувашская республика (чувашия)